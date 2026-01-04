強積金去年報捷賺15% 專家籲新一年增持亞股及大中華 「AI投資轉向亞洲受惠」

相信不少投資者會趁新年伊始，重新審視及部署個人投資，但有一項投資往往被忽略，說的是各位打工仔女的血汗錢強積金。隨著「積金易」平台首季全面上台，管理強積金資產更方面。另外，去年強積金表現不俗，有機構統計截至去年12月中旬累賺15.6%，人均回報逾4.2萬元。有投資專家指出，AI投資焦點轉向硬件及設備供應商，料更多亞太區公司受惠，籲增持亞洲及大中華股票基金。

「積金易」料首季完成上台

「積金易」平台的上台安排進入最後階段，滙豐旗下兩個計劃將於1月底加入平台後，打工仔可在「積金易」上，一個平台檢閱所有強積金戶口，並查閱僱主供款、更改投資選擇、轉移或整合賬戶，以至申請提取權益等等。積金局預期「積金易」完成上台後，5年內可節省500億元行政費，進度加快，能節省金額亦較高。

相關文章：積金易平台eMPF｜大型MPF受託人陸續加入積金易 部份用戶呻難用 解決方法一文看清

「積金易」平台將完成上台，積金局主席劉麥嘉軒早前預期，隨着越來越多強積金計劃加入「積金易」，減費效果日漸顯著。

「全自由行」展次階段立法

另一方面，局方預計今年會逐步落實強積金「全自由行」首階段，以配合支持政府「全自由行」第二階段的立法程序。強積金「全自由行」後，打工仔女現職期間累積的強積金中可自由調動的部分，將由僅限於僱員強制性供款，擴展至全數強制性供款（即包括僱主強制性供款）。至於強積金最低/最高入息檢討，積金局早前預料年中前完成，並向政府遞交建議。

「全自由行」第二階段立法程序今年內展開。

去年MPF人均賺逾4.2萬元

另一方面，2025年強積金表現佳，據強積金顧問機構GUM早前統計，去年截至12月23日，強積金整體回報為15.6%，創下近8年來最佳表現，人均回報達42,685港元。

各類基金中，股票基金表現最為亮眼，全年升幅達22%，其中香港及大中華股票基金更是表現突出，年度回報分別達29.2%及30.8%。混合資產基金全年升幅15.5%，而固定收益基金則錄得3.2%的溫和增長。被稱為「懶人基金」的預設投資策略（DIS）旗下核心累積基金年度回報13%，65歲後基金則有5.9%的回報，展現出其穩健特性。

相關文章：GUM稱12月強積金人均蝕1448元 全年賺逾4.2萬 「懶人基金」表現穩

展望2026年，安柏環球金融首席投資總監雷志海相信，今年上半年整體金融市場將延續去年的良好勢頭，AI發展仍處於投入期，但投資焦點已從大型科技公司，轉向硬件和設備供應商。這一趨勢對亞洲地區特別有利，因不少電氣設備、電纜、發電設備基本是亞洲公司，相信中國、日本、南韓等的公司將受惠，故可考慮增持亞洲股票及大中華股票基金。

雷志海指，AI發展仍處於投入期，但投資焦點已從大型科技公司，轉向硬件和設備供應商。

股票基金不宜全數押注美股

至於美股，去年數度因「AI泡沫論」的憂慮而下挫，雷志海認為「灰犀牛」不能不防，特別是透過強積金買美股，無可避免科技股比重較高，他說並非完全不拈手美股，但不建議將所有強積金也投入美股，應分散投資到其他地區市場。

另一方面，隨著美國減息周期持續，可望支持債價表現，對臨近退休、強積金債券基金比例較重的人士可謂一個好消息。