調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣

【滙豐調查/資產/財富/千萬富翁/理財/退休】香港千萬富翁呈年輕化趨勢，滙豐最新發布的「滙豐富裕人士年度報告」揭示，香港百萬富翁通常在39歲前晉升為千萬富翁，且僅需約8年時間。報告更指出，每13名受訪者中便有1人持有千萬流動資產。

是次調查於2025年11月進行，訪問2,018名25至64歲香港居民，當中1,018名擁有個人流動資產總值港幣100萬或以上，至於1,000萬或以上的受訪者則有301名。

結果顯示，香港百萬富翁通常在39歲前由「百萬富翁」晉升為「千萬富翁」，平均僅需約8年便能將資產由100萬港元提升至1,000萬港元。受訪者中每13人即有1人持有至少1,000萬港元流動資產，突顯香港高端客戶群的財富實力。

調查亦反映，自力更生已成為主流。近70%受訪者並非含著金鎖匙出生，其財富累積主要源自投資回報、自營業務利潤，以及利息及租金收入。

此外，報告分析千萬富翁理財習慣更為成熟，包括運用融資槓桿提升投資回報，並將較大比例資產配置於股票及基金等具潛力產品，同時亦較一般投資者更傾向投資另類資產以分散風險。

在財富管理方面，他們採取更全面的視角，超過九成受訪者重視跨代規劃，並著重於將財富傳承給孫輩。

隨著股市回升，調查發現客戶的財富觀念亦出現轉變。首先，「中產階級」流動資產門檻已大幅提升至835萬港元。其次，以往「現金為王」的心態逐漸淡化，對物業收租的依賴亦減少；創新板塊繼續受投資者追捧，超過六成受訪者已投資或計劃於五年內投資人工智能企業或相關理財產品。

退休規劃方面，近七成受訪者傾向靈活退休模式，例如「微退休」；近三成受訪者則嚮往「旅居式退休」，即於不同地點旅居或間歇居住，中國內地及亞洲國家成為熱門地。為實現這種理想生活，他們目標在退休後，每月能獲得48,580港元的被動收入。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務首席客戶官許長虹指，調查結果反映高端客戶重視策略性資產配置及長遠規劃。他透露，去年有85%的滙豐千萬富翁客戶錄得正回報，相關客群人數在過去一年更錄得雙位數增長。

