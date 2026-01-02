2026年繼續「金」期流行 保守看升20% 留意俄烏及關稅成變數

金價2025年升幅高近65%，從2,600多美元升至4,318.6美元，新一年投資者關心的自然是金價升勢究竟是一時流行？還是歷久而不衰。獨立外匯商品分析師盧楚仁接受本報訪問時表示，2026年聯儲局的減息憧憬，料繼續支持金價走高，保守來看，黃金在2026年仍有20%上升空間，甚至有機會觸及5,500美元水平。不過，盧楚仁提醒，俄烏停戰及特朗普關稅政策均為金價未來變數之一。

去年受惠美元弱勢及避險需求

談到黃金去年走強原因，盧楚仁認為主要源自兩大因素，分別是美元弱勢及避險需求增加。他解釋指，美國總統特朗普於去年1月上任，市場隨即憂慮其發動的貿易戰有損經濟，導致美元先升後急跌；此外，市場預期聯儲局將進一步減息，亦壓低美元匯率。事實上，美元指數去年累跌了9.4%。

他又指，去年貿易戰爆發時，市場情緒嚴重不安，亦令大量資金流入金市避險，從而推高金價。除貿易戰外，地緣政治動盪不安亦令市場避險情緒激增，特別是中東局勢、以及美國與伊朗軍事衝突，都對金價形成強勁支撐。他續指，近期地緣政治緊張因素還包括委內瑞拉局勢緊張，隨着美國對石油運輸船作出封鎖，並加大對馬杜羅政府壓力，市場擔憂美國最終會向委內瑞拉開戰。

倘俄烏停戰 金價料獲利回吐

然而，並非所有地緣政治局勢走向均對金價有利。盧楚仁提醒，俄烏一旦停戰將利淡黃金走勢。他表示，雖然俄烏未必能在2026年復活節前達成停戰，但市場估計雙方年內緩和機會十分大，目前只差部分細節沒談攏，因此屆時不排除金價會在高位出現獲利回吐。

另一方面，他建議投資者應密切關注美國最高法院對特朗普關稅政策合法性的裁決，一旦特朗普敗訴，美元將會下跌及利好黃金，反之則利淡黃金。

展望2026年，盧楚仁預計聯儲局貨幣政策將繼續支持金價走高。他表示，以短期而言，市場憧憬金價可達4,500美元，若能繼續突破，去到5,000美元亦不是沒有可能；若以長期看來，金價保守也有20%上升空間，甚至有機會去到5,500美元水平。

今年第一、二季續有減息憧憬

盧楚仁解釋，聯儲局於2026年第一季可能還會有一次減息壓力，因為美國近期公佈經濟數據很差，去年11月通脹回落到2.7%；到了2026年第二季，市場憧憬新的聯儲局主席上台，「新主席為了感謝特朗普給予任命機會，可能會以一至兩次減息動作作報答。」因此他相信，在今年第一、二季聯儲局仍有減息壓力下，金價偏向繼續走強。

可考慮三分一資金買黃金ETF

新一年投資策略方面，盧楚仁建議可分散投資，將三分之一投資資金配置於黃金相關產品，以降低整體投資組合的波動性。他又指，長線投資者應優先考慮黃金ETF，因為這類產品與金價走勢高度一致，波動差距通常僅為1至2%，風險相對可控；但對於追求短期收益的投資者而言，他建議可以考慮金礦股，因這類資產在金價短線上升時通常會有更顯著漲幅，但不適合長期持有，因為金礦股升勢長遠未必能跑贏金價。

他提醒，對於完全不熟悉貴金屬市場的普通投資者，可以考慮定期定額投資黃金ETF，平均成本之餘，亦降低因市場波動帶來的風險。

白銀也向好 短線提防5風險

除了黃金以外，盧楚仁提到白銀也可成為黃金替代選擇之一。事實上，白銀去年升勢同樣亮麗，由約29美元升至71.61美元水平，一年升幅高達148%，更勝金價。

不過，前橋水基金全球宏觀投資者、現任Black Snow Capital創辦人兼行政總裁Alexander Campbell日前明確指出，白銀短期面對5大風險因素，包括稅務因素引發的拋售、美元短線反彈風險、交易所上調保證金抑制槓桿、技術面進入超買區，以及利用銅替代白銀的敘事升溫。

惟長遠而言，在太陽能、數據中心與AI用電需求持續擴張下，他認為白銀長期結構性牛市基礎仍然牢固，回調反而可能成為長線資金重新布局的窗口。

澳元料跑贏其他貨幣

貨幣投資方面，盧楚仁指金價和其他金屬價格走強時，澳元往往是最大受益者，因為在黃金強勢而美元弱勢的環境下，作為資源貨幣的澳元通常會跑贏其他主要貨幣，在2026年同樣有望受益於整體商品市場強勢的表現。

