投資前唔該用吓個腦｜曾智華

五六十年代時，長輩罵人從不留口，家中的如是，學校的如是，豈料，入到職場，七八十年代了，也如是，高官上司尤其喜歡問一句：「你究竟有冇腦㗎？」

內房債券慘不忍睹

呢句狠話，殺傷力極強（對受者的自尊心），但講得出口者，十之八九因覺得——喂，咁你都信？咁你都做？有冇常識㗎？你幾多歲呀？

我不會認同用呢類狠話罵仔女或罵下屬，但我真的見不少人，基本常識及邏輯，完合唔配合年紀、工作經驗，甚或人生經驗。正如小弟曾公開披露一件個案，真人真事，為十年前某上市大集團高層，酒後拉我講：「阿碌，我提早退休喇，唔使做喇，因搵到一項非常安全、穩健的投資，有八至逾十厘回報。如今阿叔有過億身家，掟一億落去，即年年賺八百至過千萬，月月可以環遊世界，但你冇機會，因最少一球美金入場。」

佢講的，正是內房債券。如今慘成點，你估都估到啩？

當日佢講完呢項「最佳投資」，我第一反應是——大鑊！咁豐富商場及人生經驗者都信會有「安全、穩健」逾八厘年息回報的「投資」，係咪short咗？內房若借到銀行低息貸款，使乜出超高利息債券引水魚入籠呀？

高息基金全都魔鬼在細節

兩星期前，阿姨來電：「阿碌，剛剛銀行客戶主任來電，話有隻環球投資基金，每月固定八厘利息，建議我買，你點睇？」

「阿姨，我講過幾多次？第一，如今香港騙子如麻，合法及非法的，周圍係。第二，銀行自己做到牙血標先賺少少息差，若有隻基金固定年息八厘，佢仲使咁辛苦大裁員去縮皮？ （我差在未省佢——你有冇腦㗎？ ）千祈咪買！」

說穿了，銀行不停游說客戶買的乜物「高息基金」，全都魔鬼在細節。一買，首先冇咗十幾巴仙佣金及行政費用。最弊你想提早贖回？難若登天。呢個世界冇「保證息率」，有的，必定是在本金中抽出填氹，割肉養息，令本金大縮水。另一方面，網上竟有KOL大力踢爆，結果，呢隻「固定利息基金」上周宣布冚旗，上咗財經版頭條。

資深傳媒人 曾智華

