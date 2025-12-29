白銀曾衝破84美元創新高 即急插5%後再倒升 分析師警告：正見證一代人的泡沫
更新時間：11:54 2025-12-29 HKT
發佈時間：11:54 2025-12-29 HKT
受投機性交易和供需結構性失衡等因素推動，白銀價格今早（29日）進一步上升，並曾歷史性衝破每盎司84美元大關，其後不少交易員獲利了結，導致盤中一度「倒跌」逾5%，低見75美元，但低位有支持下，再次「倒升」，暫報約80.44美元，升約1.6%。有分析師更直言，投資者正見證「一代人的泡沫」。事實上，白銀今年已累升近180%。
瘋狂升勢部分源於馬斯克言論
據彭博報道，白銀周一早段的瘋狂升勢，部分源於Tesla行政總裁馬斯克周末在社交平台X發表的評論。他回應有關白銀升勢的帖文時稱：「這可不好，許多工業製程都需要白銀。」該言論一度推升白銀市場的狂熱。
報道又引述中信建投期貨貴金屬首席分析師王彥青表示，目前市場的投機氣氛非常濃厚，並補充指有關北京收緊出口的討論毫無根據。
此外，澳洲IG市場分析師Tony Sycamore表示，「毫無疑問，我們正見證白銀出現一代人的泡沫。」他指出，新礦開發需時長達10年，而資金正像「飛蛾撲火」般湧入，目前難以預測泡沫何時破滅。
白銀供需失衡 現貨溢價高達7%
相較於黃金，白銀具有許多實用特性，使其成為太陽能板、AI數據中心和電子產品等各種產品的重要成分。Tony Sycamore表示，近期的主導驅動力是白銀嚴重的結構性供需失衡，引發對實物金屬的搶購，導致買家願意為立即交割支付高達7%的溢價。
