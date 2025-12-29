HIBOR走勢｜1個月拆息連升2日 報3.35厘
更新時間：11:22 2025-12-29 HKT
發佈時間：11:22 2025-12-29 HKT
發佈時間：11:22 2025-12-29 HKT
香港銀行同業拆息(HIBOR)長短期限利率走勢不一。根據香港銀行公會於12月29日公布的數據，與樓按相關的1個月HIBOR連升2日，報3.35060厘。
短期拆息個別發展
短期拆息方面，隔夜HIBOR報3.99786厘，較昨日跌2.61點子。1星期HIBOR升5.60點子至4.45905厘；2星期HIBOR亦升3.82點子至3.96631厘。
中長期利率漲跌不一
中長線利率方面，2個月HIBOR升3.99點子，報3.08435厘。3個月HIBOR則跌1.06點子，報3.08435厘。6個月HIBOR升1.33點子至3.05042厘；12個月HIBOR微跌0.04點子，報3.09167厘。
相關新聞：HIBOR是什麼？銀行同業拆息最新走勢+H按解釋 供樓必睇！
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
2025-12-27 18:38 HKT
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
2025-12-28 09:00 HKT