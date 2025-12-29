明年地產股有望創新高｜曾淵滄

近一段日子，新股上市已經不像過往那樣一上市就升，跌破上市價的新股還真不少，有些跌幅還很大，原因是不少新股上市定價定得太高了，小股民認購新股面對虧損，漸漸地會失去申請新股的熱情。目前，似乎只有生物科技股的新股表現得比較好。

生科股是最受歡迎新股

實際上，生物科技股在上市時，多是仍然沒有盈利的企業，這些企業出售的是一個憧憬，憧憬這間企業將來能賺錢。投資者認購這些股，也是在賭一賭，賭這個企業將來能賺錢，申請這些股與風險基金的投入一樣有風險，只是希望「高風險，高回報」，目前已經上市多年的生物科技股中，股價翻倍的相當多，因此，生物科技股仍然是最受歡迎的新股。

本港超級豪宅依然值錢

2025年香港新股上市集資世界第一，估計港交所（388）今年的盈利會破紀錄。盈利破紀錄，股價何時可以創新高？目前，香港上市公司中有不少盈利已經創新高，但是股價卻跟不上，未能同時創新高，理由是整體市場氣氛仍然不佳，要再耐心等待。

近日，太古地產（1972）出售一個在深水灣道的物業，售價22億元，呎價14.7萬元。這說明香港的超級豪宅依然很值錢。超級豪宅的供應依然很少。只要有人願意出售，不難找到買主。

恒隆及太古地產表現較佳

明年利率看跌，對樓價有利，實際上今年已經有不少本地的地產股股價跑贏恒指，這包括出售深水灣道物業的太古地產，還有恒隆集團（010）、恒基地產（012）、新世界發展（017）、新鴻基地產（016）、信和置業（083）、長實集團（1113）等。

這可以說本地主要的地產發展商的股價，都表現不錯，可惜暫時股價仍未能創新高。比較之下，今年香港地產股升幅較高的是恒隆集團與太古地產，這兩間地產公司的業務以收租為主，太古地產於深水灣道的物業在出售前也是用來收租的。

樓價繼續上升，目前地產發展商推出新樓盤暢銷，明年也肯定如此，大量資金回流，股價就有機會創新高。歷史上，股市往往是走在樓市之前，香港地產股在去年3月已經見底回升，而香港樓價則在今年3月才見底回升，時間相差一年，因此，將來也必定是地產股股價先創新高，才輪到樓價創新高。

今年，中石油（857）股價表現遠勝於中石化（386），理由是中石油以開採石油為主，中石化則恰恰相反，以提煉石油為主，中石油開採石油的價格是國際標準一致，但是中石化提煉的汽油則是中央決定價格，不能任意提高價錢。不過，中央「十五五」規劃要推動綠色經濟，不提倡使用汽油車，可能逐漸提升汽油的價格，這將對中石化有利。

曾淵滄

