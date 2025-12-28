2025年投資賺20%才「合格」 明年QE非不可能 李聲揚：關注3類股

轉眼間2025年已近尾聲，這一年全球股市可謂「躺贏」之年，只要投資者持有主要指數或適度分散配置，便能輕鬆取得可觀回報。港股表現尤為突出，恒生指數全年上漲28%、科技指數升23%、國企指數亦升22%，若均衡投資三大指數，平均回報約25%。美股雖然穩健，但相對遜色，道瓊斯工業指數升14%、標普500指數升18%、納斯達克指數升22%，均衡配置平均回報約18%。若港股與美股各佔一半，組合整體回報應在20%以上，這已成為合理基準。若投資回報低於此水平，或需反思選股或配置策略是否得當，甚至謙虛承認不足。

追蹤國家股市ETF平均賺33%

美股升勢高度集中於少數科技巨頭，標普500的500隻成份股平均回報僅13%，中位數更只有7%，約40%個股全年錄得下跌，顯示選股難度高，不少AI及加密概念股更大幅回落。相比之下，港股情況較為均衡，恒生指數89隻成份股平均回報接近指數升幅，中位數達16%，僅25%成份股下跌，得益於估值原本偏低，小型股從低位強力反彈。

放眼全球，追蹤51個國家股市的ETF（以美元計）平均回報高達33%，中位數30%，其中48個國家錄得升市，佔比95%。即使隨機選擇市場，也極可能取得30%回報，可見20%回報僅屬很低的門檻。

聯儲局累計減息6次，共1.75個百分點，包括一次大減0.5厘，直接刺激港股公用事業及地產板塊近期強勢，中電（002）、長江基建（1038）等屢創一年新高。資產類別分化明顯，預期減息而買債的投資者不僅虧損，更大幅跑輸股市；同為避險資產，黃金升幅近一倍，比特幣則差一大截。

減關稅或成明年重大變數

展望2026年，經濟前景仍充滿不確定性。聯儲局主席鮑威爾任期屆滿，新主席上任或受政治壓力影響，傾向更寬鬆政策。雖然局方點陣圖中位數僅預測減息一次，但市場預期減息兩次或以上機會不小，尤其失業率升至4年高位、通脹數據持續低於預期。若經濟增長進一步放緩，重啟量化寬鬆（QE）並非不可能，這將再度向市場注入大量流動性，類似疫情後措施，預料利好科技及成長股，但同時需警惕潛在通脹反彈及資產泡沫風險。

另一重大變數是減關稅。若美中或其他主要經濟體推動降低關稅，將顯著刺激全球貿易、減輕企業成本壓力，特別利好出口導向的中國及亞洲新興市場。港股作為中國經濟重要窗口，製造業、消費及相關板塊料迎來反彈機會。地產及公用股仍可看高一線，長江基建、領展、新鴻基地產（016）、長實集團（1113）等值得繼續關注。美股方面，Meta等科技龍頭亦具吸引力。

總結而言，2026年股市或延續上升趨勢，但波動性料將加劇。建議投資者保持分散配置，關注公用、地產及優質科技股，同時維持小量黃金及比特幣作為對沖。歷史告訴我們，股市總在風險與不確定中成長，每年皆有唱衰聲音，但長期穩健投資往往勝出。投資者宜保持謙虛心態，靈活調整策略，迎接新一年的機遇與挑戰。

李聲揚

