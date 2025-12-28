2025年投資大豐收 股樓金債全線升 林本利料港樓可再升6% 恒指兩三年內見3萬

2025年即將完結，林本利回顧2025年香港股市及樓市表現，坦言今年「股、樓、債、金、外幣甚麼都升了」，相信不少人也過了豐收的一年。展望未來，他對港股、港樓均樂觀，有信心恒指未來兩三年挑戰3萬點；樓市則在美國持續減息下，樓價指數可望再升5%至6%。

港股今年截至12月24日累升近29%，恒指1月中曾低見18671點，以及4月9日受特朗普關稅戰困擾曾低見19260點，其後受惠AI概念，重磅科技股「發威」，恒指10月2日則升至27381點的4年高位，若投資者能夠把握1月及4月的「入市良機」，今年可賺逾四成。

林本利重申其港股走勢預測，相信未來兩三年內能夠重見3萬點。

港股有「神奇力量」托市

不過最近兩三個月，港股在25000點水平，林本利打趣指港股有股「神奇力量」在支撐，「硬是跌不穿25000點」，他相信這股「神奇力量」是北水，港股通直至今年11月流入了1.4萬億元，過去兩年合共流入了2.2萬多億元，再加上過往多年流入金額，加起來已超過5萬億元的股票，「佔大市是十幾巴仙，所以是完全可以操控所有走勢」，還未計不少有中央機構、保險公司資金、內地社保、國企大股東的持股。

林本利重申其港股走勢預測，相信未來兩三年內能夠重見3萬點。他期望港股可稍為回調至23000至24000點，由這個水平升至3萬點，升幅25至30%較像樣；否則由25000點水平升至3萬點，剛好僅升20%。

2028年CCL或上望170點

中原城市領先指數CCL最新報143.56點，按周跌1%，2025年累升4.3%，較今年低位134.89點則回升6.4%，林本利指其居住的海怡半島升幅更勁，「原來政府拍板由港鐵興建南港島線西段，相信有人偷步入市，推升該區樓價。」事實上，今年樓市仍由新樓市導，他直言發展商採取「要錢不要貨」策略，低價促銷套現，截至11月已售出約18,800個單位，今年新盤銷售估計約2萬個單位。

林本利以港人最新供樓負擔推算，現在CCL合理水平應是152、153，估計樓價仍有5％至6%上升空間。

早前中原創辦人施永青認為樓市升浪若維持多於三年，至2031年CCL有機會升至250點，即6年內累升85%。林本利說，若樓價一如施永青預測，在2018年至2021年樓市高位「摸頂」買樓的人士當然開心，但他以港人最新供樓負擔推算，現在CCL合理水平應是152、153，估計樓價仍有5％至6%上升空間。

同時，考慮到美國減息因素及港人薪酬上升，未來一年或一年多，實際按息應該回落至2.75或2.5厘，加上預計打工仔人工每年增幅3％至4%，2028年CCL或上望170點，「計及已供了多年樓還本，應該差不多全部人都脫苦海。」

料聯儲局明年減息兩三次

提到減息，林本利預計，大型銀行的最優惠利率(P)將維持在5厘不變，但銀行來年仍會通過提高按揭回贈來吸引客戶。而隨著美國進一步減息，預計銀行會由「P減1.75」轉為「P減2」或「P減2.25」，以降低實際按息。

美息方面，從早前公佈的利率點陣圖可見聯儲局內看法很分歧，中位數反映明年可能會減多一次息、減幅0.25厘；市場則預期減2次，累減0.5厘，林本利亦預期聯儲局明年至少減息兩至三次，因美國經濟一般、失業率已升至4.6%，而市場也缺乏資金，近來聯儲局除了停止量化緊縮，本月起更每月額外買多400億美元的短期國庫券，「其實現在他們的銀根是很不夠的，銀行其實是水緊（資金緊張）的」，相信是美國多間科技公司借錢發展AI所致，「這個答應買1000億、那個又答應了買500億，應該是快要爆煲了，不過不知道甚麼時候爆」，他不諱言這是一個大騙局，再次提醒學生，不宜沾手二三線的科技股及英偉達，若要投資科技股，較安全做法是買科技股ETF。

