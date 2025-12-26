《貨幣戰爭》作者料2026年金價或飆至1萬美元 3大因素推金價上升

據內媒報道，傳奇經濟學家、金融分析師兼暢銷書《貨幣戰爭》作者里卡茲（Jim Rickards）近日分享他對貴金屬市場前景的觀點，並預測2026年黃金和白銀將迎來「爆炸性」表現。里卡茲表示，他對黃金價格可能達到每盎司1萬美元，而白銀價格或上漲至200美元並不會感到意外。

地緣政治風險影響黃金需求

里卡茲指出，推動貴金屬牛市的因素主要包括三方面：一是各國央行持續增持黃金的需求與相對停滯的供應；二是機構投資者，包括主權財富基金和捐贈基金的需求正在上升；三是地緣政治風險規避需求增加。

關於地緣政治因素，里卡茲特別提到，歐洲試圖接管俄羅斯資產的舉動或正影響黃金需求。他解釋，「如果你是沙特阿拉伯、日本、或巴西，或者任何大的美國國債持有者，你看到這些情況就會想：『如果美國不喜歡我做的某件事怎麼辦？也許我應該把一部分資產分散配置到黃金上。』」

實物交收或成市場催化劑

里卡茲還認為，貴金屬未來的升勢可能超出大多數投資者的預期。他指出，紙金屬市場與實物金屬市場之間存在結構性失衡，紙黃金和紙白銀的規模相對於實物供應的比例高達100:1，這為價格大幅上升創造條件。他還指，只要投資者持續將合約滾動延期而不要求實物交收，市場就能正常運轉。不過他提醒，一旦實物需求上升，情況將立刻改變，只要市場有一部分人要求實物交收，商品交易所和託管機構便無法提供足夠的實物來應對。

里卡茲表示，雖然他此前預測2026年底金價將升至5000美元，但近期的市場走勢使他重新評估了這一目標。現在他相信，2026年底前黃金價格達到1萬美元的情景並非不可能。