離岸人民幣「破7」 為去年9月來首次
更新時間：11:02 2025-12-25 HKT
發佈時間：11:02 2025-12-25 HKT
發佈時間：11:02 2025-12-25 HKT
離岸人民幣升破7.0大關，美元兌離岸人民幣上漲最多0.1%，最高觸及6.9964，為2024年9月以來首次。
美元兌離岸人民幣最新報6.9985；在岸人民幣報7.0063。今早人民幣兌美元中間價報7.0392，上調79點。
事實上，人民幣有望迎來5年以來的最佳表現年度，原因包括美元走弱、追逐中國股市反彈的資金流入以及地緣政治緊張局勢緩和。分析指內地近月通過固定匯率機制謹慎地引導人民幣升值，目的是允許貨幣升值的同時避免引發外匯市場波動。
即使人民幣匯價走強，但有分析認為從貿易加權基礎和通縮情況下，人民幣匯率仍然過低。高盛表示，相對於經濟基本面，人民幣被低估了25%。
