Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

滴滴香港推冬日優惠 最多可減310元車費

投資理財
更新時間：14:51 2025-12-23 HKT
發佈時間：14:51 2025-12-23 HKT

聖誕與新年假期將至，滴滴香港宣布推出冬日出行禮遇，由即日起至2026年1月4日期間，向新舊用戶派發最多310元的車費優惠，包括210元優惠券包，內有多張5折優惠券，每張最高減30元；並推出每日秒殺免單活動，單程車費最高優惠100元。

推「指定區域專屬搭車券」

此外，為方便市民與遊客遊覽冬日人氣景點，滴滴香港還在多個節慶熱點推出限定出行優惠。用戶只需先於App內領取「指定區域專屬搭車券」，其後前往指定地點或由指定地點出發，系統即會自動套用滿100元減50元優惠，毋須手動操作。

相關節慶熱點包括迪士尼樂園、海洋公園、西九文化區、山頂廣場、中環皇后像廣場花園、大館、尖沙咀碼頭，以及赤柱海濱及美利樓，但實際適用地點、時段及名額以App內顯示為準。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
影視圈
6小時前
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
2025-12-22 15:31 HKT
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
22小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
樓市動向
9小時前
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
22小時前
河南梁先生的妻子及一對年幼子女，7月時被其「沙煲兄弟」殺害。
河南「滅門」案︱愛妻及年幼子女被殺 疑兇竟是兒時玩伴
即時中國
2025-12-22 08:30 HKT
TVB禁愛令發功！何沛珈阮浩棕兩年情斷 《東周刊》獨家直擊女方憔悴狀態突然情緒激動
TVB禁愛令發功！何沛珈阮浩棕兩年情斷 《東周刊》獨家直擊女方憔悴狀態突然情緒激動
即時娛樂
5小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
2025-12-22 12:52 HKT