滴滴香港推冬日優惠 最多可減310元車費

聖誕與新年假期將至，滴滴香港宣布推出冬日出行禮遇，由即日起至2026年1月4日期間，向新舊用戶派發最多310元的車費優惠，包括210元優惠券包，內有多張5折優惠券，每張最高減30元；並推出每日秒殺免單活動，單程車費最高優惠100元。

推「指定區域專屬搭車券」

此外，為方便市民與遊客遊覽冬日人氣景點，滴滴香港還在多個節慶熱點推出限定出行優惠。用戶只需先於App內領取「指定區域專屬搭車券」，其後前往指定地點或由指定地點出發，系統即會自動套用滿100元減50元優惠，毋須手動操作。

相關節慶熱點包括迪士尼樂園、海洋公園、西九文化區、山頂廣場、中環皇后像廣場花園、大館、尖沙咀碼頭，以及赤柱海濱及美利樓，但實際適用地點、時段及名額以App內顯示為準。

