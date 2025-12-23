GUM稱12月強積金人均蝕1448元 全年賺逾4.2萬 「懶人基金」表現穩

強積金顧問機構GUM公佈，截至12月18日，強積金綜合指數報283.5，12月錄得0.5%跌幅，年初至今則仍累升達15.6%。人均回報方面，12月錄得虧損1,448元，但年初至今仍有42,685元的正回報。GUM表示，儘管12月市場出現調整，但強積金年初至今仍錄得正面回報，成員可根據自身風險承受能力，審視資產配置策略，平衡短期波動與長期增值潛力。

強積金指數表現

強積金市場表現方面，股票基金指數跌幅較大，12月下跌0.8%，全年仍升22%；混合資產基金指數月內微跌0.2%，全年升幅15.5%；固定收益基金指數月內微升0.03%，全年則增長3.2%。

中港股票基金全年表現最佳

股票基金之中，12月表現最好是歐洲股票基金，錄得2.3%升幅，全年回報達23.8%；相反，「其他股票基金」12月表現較差，跌幅達2.2%，全年則仍升17.1%。期內，香港及大中華股票基金12月分別錄得1%及0.9%的跌幅，但全年升幅仍高達29.2%及30.8%，繼續穩居年度表現前列。

此外，俗稱「懶人基金」的預設投資策略基金於12月表現相對穩健，跌幅較股票及混合資產基金輕微。其中，核心累積基金及65歲後基金均錄得0.4%的負回報，但全年分別升13%及5.9%，顯示其保守配置在市場波動中具防守性，適合追求長期退休目標的成員。