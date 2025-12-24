港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧

政府近年積極推行各類「搶人才」政策，對比其他移民政策，要在香港永居不算艱難，只要合法在港居留滿7年，即可順利成為「新香港人」，但這張身份證的價值在部份港漂眼中，似乎沒有以前那麼矜貴，從以往抱著期盼而來港發展，變成正在掙扎是否繼續留下，當中涉及住屋需求及薪金落差等現實問題。

「留港同學一隻手數完」

政府今年8月首次公布作為港漂主力軍之一的「高才通計劃」續簽數據，顯示首批簽證到期者的續簽比例僅為54%，意味近半持有該類簽證的港漂選擇離開香港，連永居身份都不打算換取。當中不少人認為，永居身份除在旅遊或教育方面相較便利，並無其他優勢，不值得將7年時間及金錢用於換取一張「旅遊免簽卡」上。

至於另一批港漂主力軍，即透過留學而留下就業的內地人士，根據入境處數據顯示，2023年有逾26萬人通過非本地畢業生留港/回港就業安排（IANG）獲批留港，其中24萬人來自中國內地，2024全年非本地畢業生留港人數僅約2.5萬人，每年通過IANG簽證成為香港永久居民的港漂僅逾一成。有來港攻讀碩士的港漂表示，班內絕大多數同學來自內地，但畢業後選擇留港就業的「一隻手都數得完，寥寥無幾」，絕大多數都回到家鄉求職、考公務員，又或者繼承父業。

根據8月首次公布的「高才通計劃」續簽數據，首批簽證到期者的續簽比例僅為54%。

香港競爭更有效健康

選擇留港就業的港漂，他們認為，同一行業對比，香港薪資水平比內地高，也指雖然香港各行各業競爭激烈程度不亞於內地，「但香港是有效率的捲，而內地是無效率的捲」，例如在香港職場更多比較的是誰更有才能，而在內地比較的是誰下班更晚，他們指出香港的職場文化更健康有效，因此願意留港發展。

不過，他們無一例外都表示感到孤單，「同學們畢業後都回內地了，在香港也沒甚麼知心朋友」，甚至萌生放棄換取永居，直接回家鄉「躺平」的念頭，更有不少港漂一拿到永久身份後，就辭職及退租回內地了。

租金旺季淡季同樣高企

究竟為甚麼這批人才最終選擇離開？首先，最大是住房成本問題。儘管近年香港樓價回調，較高位下跌近3成，但仍然連續15年位居全球樓價最難負擔城市榜首，即使對於香港本地人來說，買樓亦不容易。

租樓成本亦同樣困擾港漂，無論是傳統旺季還是淡季，租金都持續高企。根據28Hse研究部數據顯示，踏入11月後，租金指數仍報116.58點，與8月暑假旺季的117點僅相差0.35%。差估署數據更顯示，2025年9月租金指數達200點，創下自2019年8月以來的次高紀錄，今年首九個月累計上升3.9%，反映租金水平並未如預期般回落，市場保持強勁支撐。

更令人卻步的是，香港的住房不僅昂貴，而且面積極小，與內地形成鮮明對比。香港人均住房面積僅為172方呎，基本上相當於內地單位中一間睡房的大小。很多港漂在社交平台展示自己居住的「鴿子籠」，時常引起廣泛關注，譬如市區一間200方呎的舊樓單位月租可達萬元，令人震驚。

這種高價低質的居住條件促使越來越多港漂，甚至香港本地人，寧願增加通勤時間，亦要轉向深圳租樓。深圳一個600方呎以上的兩房單位，租金通常只需每月4,000至6,000元人民幣，「性價比」明顯較高。對港漂而言，當租金佔收入過大比例時，確實需要重新評估在港就業的性價比。

租樓成本亦同樣困擾港漂，無論是傳統旺季還是淡季，租金都持續高企。

產業較單一 薪金落差大

除住房成本外，港漂更需面對職場收入與期望之間的落差。香港產業結構單一，就業機會主要集中於金融業及商貿服務業，但新興產業如內地繁榮的電商、自媒體及科技AI等發展相對有限。這種結構性問題導致許多擁有科技、創意或其他專業背景的內地人才，難以找到與自身專長相匹配的職位，被迫轉行或妥協。

薪資方面的落差尤為明顯，不少港漂初來港時懷抱高薪期待，但很快便面臨現實衝擊。他們普遍認為「要在香港紮根，月薪5萬是必須的」，但實際情況是大多數職位只能提供2至3萬元月薪，遠不足以應對香港高昂的生活成本。這種薪資與預期差距在高學歷人才中體現得尤為突出，許多港漂為求在香港立足，投入巨額留學成本取得高學歷，卻發現回報率遠低於預期。

其中有港漂前後多年投入約200萬元取得法律博士學位後，畢業後持續一年都找不到合適工作，最終找到的職位起薪點也僅2萬左右。她透露，目前已在港居留夠7年，但仍不打算換取永居身份，認為內地在法律業務上擁有的機會更多，未來更有回內地發展的意向。

除薪資與現實相距甚遠外，更為棘手的是職業發展中的晉升瓶頸。許多港漂反映，儘管在專業能力上不遜色，但在晉升機會上卻常面臨「本地人優先」的壁壘，難以進入企業的核心管理階層。從在內地「有頭有臉」到香港「無人問津」，社會地位斷崖式下跌，備受打擊。這種職涯發展受限的感受，加上文化融入的挑戰，讓不少港漂在幾年打拼後選擇重返內地，尋求更廣闊的發展空間與更平衡的生活品質。

有港漂前後多年投入約200萬元取得法律博士學位後，畢業後持續一年都找不到合適工作，最終找到的職位起薪點也僅2萬左右。

政府宜推補助增歸屬感

儘管港漂留港困難重重，真正成為永居的比例不高，但從統計數據可見，近年透過政策或留學途徑來港的港漂人數正逐年增加，證明香港仍具備一定的吸引力，令他們認為遠赴香港是值得一試。同時，即使部份人最終沒有續簽、沒有留在香港，但無可否認他們也為香港作出過貢獻，是否留港只是雙向選擇的問題。

若要讓港漂留在香港發展，政府不僅要「搶」，更要展示出「留」的好處，例如給予一定就業補助、提供創業資金支持，設立「港漂就業津貼」及階段性稅務優惠，再或者有限度提供「人才公寓」，讓他們在香港能沒有後顧之憂地發揮自身的特長，找到自己的事業發展。

政府亦需要定期聆聽港漂群體的困難與需求，推動「港漂社區」建設，提升港漂的歸屬感與安全感，亦可成立「港漂事務辦公室」，定期進行滿意度調查，讓政策制定更貼近實際需求。因為只有打造宜居、宜業的城市環境，才能令香港真正留住人才。

記者：羅芊芊

相關文章：內企出海步「2.0時代」 中小企佔比增 攻港變試驗場 猶如中國融入全球縮影｜2025年回顧

相關文章：投行港漂工作4年曾被裁 嘆金融業不景「越高薪越危」 留港只因一件事

相關文章：大埔跨境老師住羅湖 月花$3600 記者實測接放學 回家僅32分鐘 「方便到香港身份證都不願換」