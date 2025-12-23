亞洲財富管理市場醖釀革新 AI加強分析力 為投資者度身訂造理財方案｜胡子亮

近10年亞洲財富管理市場急速變化，資產規模大幅提升，投資環境改變，複雜性增加，客戶需求轉變，傳統的服務模式顯然不足，這正是市場革新的最佳時機，而人工智能就是實現變革的加速器。

投資者需求更多資訊及個人化選項與服務，具備更強能力的諮詢顧問服務更見關鍵。諮詢顧問要提升能力應對市場需求改變，AI（人工智能）技術是重要工具，甚至是工作夥伴。大數據分析在資產管理市場一直有發揮作用，與AI結合，可為諮詢顧問提升專業能力，可讓顧問更有效分析市場豐富而複雜的數據，使金融機構能更廣泛為客戶群提供實時資訊，以及精準且高度個人化的投資建議。透過AI驅動的市場分析及預測模型，可推動更深層次、以客戶為中心的專業諮詢顧問服務。

AI整合端到端客戶旅程事在必行

AI顛覆諮詢和服務產業乃大勢所趨，但能真正將AI融入端到端客戶體驗流程中的企業卻寥寥可數。現時雖然有不少企業已開始在特定場景下使用AI，但要充分發揮其價值，端到端的客戶整合必不可少。我想強調，端到端整合是打造完整AI客戶體驗的唯一方法。以下3點可闡釋整個客戶流程的部署情況：

1.風險管理：顧問透過運用AI驅動的風險評估工具，全面分析客戶的財務狀況、目標及風險承擔能力，再提供智能化的投資建議及動態優化投資組合。

2.財務規劃： 借助AI分析複雜的財務情景，提供涵蓋稅務優化、遺產規劃、保險策略和退休方案的全面建議。

3.投資者教育與行為管理： 透過AI提供適應性學習模組和個人化內容，幫助客戶深入了解資本市場，並培養長期投資習慣。然而，與美國和歐盟等成熟市場相比，亞洲諮詢顧問服務在公共證券管理中的佔比遠低於5%，兩者有巨大發展差距，這正正令發展潛力更大。

7大核心能力助開拓業務

亞洲客戶需求變得多元化，高淨值及超高淨值（Ultra-high-net-worth individuals：UHNW）人士數量快速增長，對高級專業財富管理服務的需求增加，加上市場環境不確定因素（如人口老化、地產市道欠佳及低利率情況）亦令投資者追求更穩健資產投資組合，整體亞洲財富管理市場其實機遇處處。

同時，金融監管的持續完善和生成式AI（Generative AI）等新興技術的普及，亦為諮詢業務的增長提供了肥沃土壤。生成式AI可創造動態、情境感知型的投資建議，更人性化及有創造力，可模擬市場結果，並生成定制報告，令高度個人化投資建議更易達成，更具規模又可照顧更微細部份。透過先進分析和預測模型，更能在不確定市場中識別新興趨勢和風險。

要準確捕捉商機，成功開拓諮詢服務，我認為金融機構需具備以下在7個關鍵能力，而AI在當中扮演關鍵角色，舉例如AI驅動的客戶關係管理（CRM）工具可進行行為分析及預測建模，讓人類顧問更深入預測客戶需求，並透過大數據和情感分析進行更全面的投資研究。

1.要有明確客戶價值主張

2.個人化且專業的投資者教育；

3.結合人機協作的差異化服務模式；

4.貫穿投資前中後期的客戶體驗；

5.進行多角度的的投資研究；

6.進行全面化數碼轉型；

7.推出「資產管理規模（AUM）與交易相結合」的收費模式

不同類型的財金機構包括私人銀行、綜合性金融機構及精品銀行都可根據本身特質，革新服務及引入AI，制定差異化戰略，捕捉市場觸覺，滿足甚至創造客戶需求，為業務拓展新路線。

胡子亮

麥肯錫董事合夥人

