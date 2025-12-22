Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

積金評級料MPF今年回報逾15% 打工仔人均賺4.19萬 中港股票基金最勁

投資理財
更新時間：14:34 2025-12-22 HKT
發佈時間：14:34 2025-12-22 HKT

隨着2025年步入尾聲，「積金評級所有基金表現指數」於12月暫跌約0.64%，但預計強積金2025年全年回報率達15.35%，為強積金制度25年來第六佳的年度表現，相當於2025年投資收益達2,009億元，即每名成員獲利41,900元，創下強積金年度投資收益歷史新高。

該機構預測，強積金總資產將於2025年底攀升至約1.535萬億港元的歷史高位，相當於每名成員平均賬戶結餘約32萬元，較年初增長逾5萬元。

受惠強勁投資回報及積金易

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，回顧強積金制度25年來，從未實現單年度2,000億元投資收益，此項紀錄既建基於強勁投資回報，亦受惠於「積金易」平台帶來的成本節省。

他又指，當全球目光聚焦AI與「科技七巨頭」之際，香港及中國股票實為強積金卓越投資表現的根基，預計約30%的2025年年度回報，將使其自2017年以來首度躍居強積金各類別之首。

按資產類別劃分，積金評級指數截至2025年12月17日回報表現
按資產類別劃分，積金評級指數截至2025年12月17日回報表現
2025年强積金重要里程碑展望
2025年强積金重要里程碑展望

中港股票基金全年回報近30%

根據資料顯示，中港股票基金今年回報近30%，排名第一；歐股基金及亞洲基金緊隨其後，分別錄22.83%及21.72%回報；混合資產基金以21.7%回報排名第四；日股基金則排名第五，全年回報為20.85%。

另一方面，強積金保守基金及保證基金表現則相對遜色，全年回報分別只有2.17%及3.62%。
 

