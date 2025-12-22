Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026年應是另一個減息年｜曾淵滄

投資理財
更新時間：10:31 2025-12-22 HKT
發佈時間：10:31 2025-12-22 HKT

美國11月通脹率是2.7%，遠低於市場預期，令市場對美國聯儲局明年初還會再減息的預期又上升了。不少人對明年聯儲局還會再減息的看法相對保守，在前個星期聯儲局第三次減息之後，市場一般認為明年全年聯儲局只會再減息1次或2次，每次也只限0.25厘。有人認為，聯儲局主席鮑威爾或會刻意與特朗普對着幹，明年5月任期屆滿之前不會再減息，但是實際上鮑威爾絕非與特朗普對着幹。

鮑威爾絕非與特朗普對着幹

鮑威爾的任期在明年5月屆滿，有分析指任滿之前鮑威爾可能不再減息，但我覺得這是太過保守的預期。實際上，鮑威爾絕非與特朗普對着幹，他只是堅守聯儲局獨立運作的原則，並以他認為正確的專業評估來決定加息與減息，決定後就會勇往直前。

2020年新冠肺炎時期，聯邦利率被調降至零。2022年加息幅度之大、時間之長，使到許多經驗老到的投資者亦虧錢，特別是地產商。這說明他對特朗普或是拜登，都是一視同仁。本來，去年9月開始的減息應該會在今年一整年繼續下去，但是特朗普重新入主白宮，改變了鮑威爾的看法，理由是他擔心特朗普的關稅會帶來巨大的通脹壓力，結果他觀察了8個月之後，終於決定再減息，目前已經減息3次，估計還會再繼續，今年11月通脹率如此低，的確沒有理由不再減息。

新任主席一定大幅度再減息

展望2026年，也應該是另一個減息年，鮑威爾可能再減息兩次，每次0.25厘。6月，新上任的主席一定會大幅度再減息，相信特朗普在委任這個人之前已經再三評估這個人是否會完全效忠自己，答應減息。減息對特朗普很重要，因2026年將舉行美國中期選舉，共和黨絕對不能輸。

要贏得選戰，明年美國的經濟一定要非常繁榮，減息有助製造經濟繁榮。為了為減息造勢，相信特朗普會下令降低部分入口產品的關稅，特別是那些影響民生的產品、那些美國自己沒有生產的產品。降關稅可以降低物價，進一步為減息開路。

別人興奮時 反而要開始小心

2026年股市會進一步繁榮，會更多新股上市、舊股配售集資，暫時2025新股集資的金額不算巨大，一般只有數億至數十億元，百億元以上的不多，舊股配售更少；但是踏入2026年，新股上市集資額可能是2025年的兩倍，舊股配售更會是急增數倍之多，那時候，市場上的錢就不斷地流出市場，進入上市公司的口袋，股市就有資金乾枯的壓力。因此，如果我們看到有百億元，甚至千億元的集資活動，不要太興奮，那是危險的訊號。

港股已經連升兩年，再升多一年，就會進入興奮狀態，到那個時候，「阿貓阿狗股」都會上升，但別人興奮時，自己千萬不要興奮，反而要開始小心。

新股上市，定價一般不會再是便宜貨了，更多新股會是以極高市盈率上市，而且不是去年盈利的歷史P/E計算，而是以明年的預測P/E計算，所謂預測，多數是誇張的，要小心。抽新股無妨，抽中應該馬上賣掉，千萬不要以更高價追貨。

曾淵滄
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

