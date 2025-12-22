證券市場「無紙化」明年初實施 中央證券登記公司籲股民盡快辦理

無紙證券市場（USM）將於明年初實施，證監會早前表示，投資者持有的實物股票不會因無紙證券市場的推行而失效，亦即不會強制要求投資者參與無紙證券市場。香港中央證券登記有限公司（Computershare）亞洲發行人服務營運主管曹嘉偉接受本報訪問時指出，在無紙證券市場實施後，若投資者繼續持有混合形式（即實物與電子並存）的股票，或增加證券管理的複雜度，建議投資者在措施推出後，盡快辦理去實物化手續。他強調，即使在無紙證券市場推出後，遺失實物股票的股民仍須完成現行的補領程序，方能將所持股票轉為無紙形式。

不參與無紙化 或面臨若干不便

曹嘉偉表示，無紙證券市場實施後，投資者並非必須將實物股票轉換為無紙形式，然而若不參與無紙化，可能面臨若干不便。他舉例指出，實物股票仍存在遺失或損毀的風險；股份轉讓所需時間較長，且無法透過股份登記處的電子平台全面查看資產狀況。此外，未來公司派發紅股或股息時，可能不再提供實體股票，導致投資者持有混合形式的證券，增加管理上的複雜性。

因此，曹嘉偉建議投資者在措施實行後，應根據所持股票的實際情況，按部就班地辦理去實物化，轉為無紙形式，以避免後續交易受到影響。

遺失實物股票 仍須按程序補領

隨着香港無紙化市場即將落地，越來越多投資者關注補領遺失實物股票的程序與相關費用。曹嘉偉指出，無紙化實施後，投資者若遺失實物股票，仍須依現行程序辦理補領手續，方可進行去實物化。

具體而言，補領程序包含多個步驟：首先，股東需透過傳真、電郵、郵寄或親臨公司投資者服務中心，提交專用表格及法定聲明書；其後，公司將根據股票註冊地、市值等因素，為投資者辦理相應的補領手續。而其中涉及費用主要分為兩部分：一是公司收取的手續費，約為200至400元；二是第三方費用，如刊登廣告費、保險費等。值得注意的是，第三方費用會因股東遺失股票的價值、註冊地等因素而有所差異。

他進一步指出，廣告費通常由公司代為處理，但股東亦可自行聯繫廣告公司或報館辦理登報聲明。實際上，絕大多數股東選擇透過公司辦理刊登手續，因公司在此過程中不收取額外服務費，且能減少股東自行處理（如尋找報館或廣告公司）的中間環節，使流程更為簡便。

新設服務櫃台 助轉換無紙化

被問及如何協助上市公司與股民完成無紙化轉換時，曹嘉偉表示，對於上市公司，公司將協助修訂公司章程、通知股東等相關手續；對於股民，則已新設服務櫃台，以便更好地提供無紙證券管理設施（USI）等服務。此外，公司亦透過社交平台積極進行投資者教育，例如製作「股東小貼士」系列短片，解答常見問題。

根據Computershare公布的實物股票補領程序，以註冊地為內地的股票為例：首先，股東需向Computershare提交專用表格及法定聲明書。其後，Computershare會通知聯交所有關股票的補領申請。依據法律規定，聯交所將簽署一份公告文本交回Computershare，以確認公告已適當展示。第三，該股票的補領申請須連續90日、每30日於中英文報章各刊登一次，即總共刊登三次；若在此期間未接獲任何申索，且經相關上市公司董事會批准補發股票程序後，股東即可領取補發的股票。