日圓2026年仍有加息空間 關注套息交易拆倉 李聲揚：或是換匯好時機

投資理財
更新時間：09:04 2025-12-21 HKT
發佈時間：09:04 2025-12-21 HKT

日本央行上周五（19日）宣布，將政策利率從0.5厘上調至0.75厘，這是今年1月以來首次加息，也是近30年來最高的利率水平。雖然0.75厘聽起來仍屬極低，但相較之前，已是顯著調整，百份比幅度達50%。這次決定獲得全體委員一致通過，反映央行對通脹持續的關注。

通脹壓力未完全消退

加息背後的主要原因是日本通脹壓力未完全消退，核心CPI近期維持在3%左右，高於央行2%的目標。雖然食品價格漲幅有所緩和，但整體物價上漲已成為結構性現象。央行行長植田和男在會後記者會上表示，薪資與物價的正向循環機制正逐步形成，預期未來將繼續根據經濟數據調整政策，暗示2026年可能有進一步加息空間。

日本經濟表現則呈現混合信號。第三季GDP年化收縮約2.3%，主要受出口下滑及住宅投資疲弱影響，部份歸因於美國關稅政策的衝擊。不過，最新數據顯示復蘇跡象：11月出口年增6.1%，遠超預期，對美國出口更出現8個月來首度反彈，汽車及醫藥品出貨貢獻顯著。這讓市場相信第四季度GDP有望轉正，避免連續收縮。

有望維持高水平加薪

對香港人來說，日本物價因日圓弱勢仍相對便宜，但本地居民感受到的漲幅已相當明顯，尤其食品及能源領域。薪資方面，10月名目工資增長2.6%，但扣除通脹後實質薪資仍連續10個月負增長，11月情況類似。儘管如此，企業調查顯示2026年春鬥有望維持高水平加薪，勞動市場緊俏也支持名目薪資上漲。

另一焦點是日圓套息交易（Yen Carry Trade）的潛在影響。過去多年，投資者借低息日圓投資高收益資產，如美股或加密貨幣，規模龐大。此次加息雖未引發劇烈拆倉，但日圓在宣布後反而走弱，美元兌日圓升至157附近，市場解讀為央行訊號不如預期鷹派。分析師指出，若未來加息步伐加速，結合美國可能繼續減息，套息交易盈利空間將進一步壓縮，可能導致部分平倉，影響全球風險資產。

日圓進一步貶值空間有限

整體而言，日本經濟雖面臨出口不確定性及實質薪資壓力，但內需及出口近期改善，讓央行有空間繼續正常化政策。對計劃赴日旅行的朋友來說，目前日圓匯價相對弱勢，或許是換匯的好時機，但需留意未來波動。若美國減息與日本加息趨勢持續，日圓進一步貶值空間有限，反彈潛力漸增。

此外，值得一提的是，日本10年期國債收益率在加息後突破2厘，創26年新高，這不僅反映市場對通脹預期的變化，也可能加劇財政壓力，因為日本公債規模龐大，全球投資者正密切關注，這是否會引發更廣泛的債市調整。

李聲揚

