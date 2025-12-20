積金易現註冊漏洞 據悉上月已突停eKYC開戶 當局建議盡快用智方便註冊 檢視是否有可疑情況

有詐騙集團涉嫌今年3至11月期間盜取個人資料，偽造他人身份證透過電子身份認證（eKYC）方式註冊並開設「積金易」帳戶，之後以「退休」等理由轉移受害人強積金（MPF）存款，涉款約180萬。對於積金易平台出現「冒領」漏洞，資訊科技專家指出，即使身份證是偽造，只要假證上的照片與騙徒真人匹配，便可通過驗證。據了解，積金局早在今年11月中，已停止市民使用身份證透過eKYC開設積金易戶口。

警方昨日表示，「積金易」平台確認現階段有12名人士的資料被盜用，當中3名人士遭到實際金錢損失，合共約180萬元。另外，6名人士的資料雖被用作於「積金易」平台開戶，但戶口內資金沒有被盜取，另外3名人士的個人資料曾被嘗試用作開戶，但不成功。在被問及案中假身份證仿真程度時，警方表示相關文件質素「驟眼睇都真」，目前仍在追查犯罪集團如何取得受害人身份證資料，以及疑犯製造偽造身份證流程等。

葉文瀚：NFC技術驗證較為穩妥

積金易在去年6月底推出，該平台讓打工仔可一站式檢閱所有強積金戶口，查閱僱主供款、更改投資選擇、轉移或整合賬戶，以至申請提取權益等等，積金局亦指平台可推動強積金大幅度減費。過去開立積金易帳戶的身份驗證有兩個方法，一個是透過登入香港政府「智方便」作驗證，另一個則是eKYC認證程序，即用戶上傳身份證照片，再通過手機鏡頭進行人面識別的驗證方法。

對於今次eKYC認證程序出現漏洞，聖方濟各大學創業培育中心副總監葉文瀚解釋，「即使身份證是偽造的，只要騙徒真人與假證上的照片匹配，就能通過驗證。」他強調，真正穩妥的驗證應使用近場通訊（NFC）技術，直接讀取身份證晶片內的原始數據與官方存檔照片，從源頭確保證件真偽。

據了解，積金局早在今年11月中，已經停止市民使用身份證透過eKYC開設積金易戶口。不過，記者瀏覽積金易網站的開戶教學影片，仍有上傳身份證照片，再通過手機鏡頭進行人面識別的eKYC認證教學。

過去使用身份證eKYC開戶方法：

李勁華：「智方便」驗證規格高

對於積金易平台為何不接入警方或入境處的資料庫進行核實，香港無線科技商會主席李勁華指出，接入政府敏感數據庫，涉及嚴重的保安與私隱考量。李勁華認為，解決方法應是接入由政府背書的「智方便」平台進行身份認證。他指出，「智方便」的註冊驗證規格遠高於普通eKYC，由政府牽頭核實用戶身份，足以杜絕偽造證件的詐騙活動。

籲短期內大額轉移須額外驗證

葉文瀚指出，應建立風險指標系統，識別「新開銀行戶口、近期更改手機號碼、並立即申請提款」等高風險行為組合，一旦觸發風險指標便強制轉入人手電話核實程序。此外，他認為可考慮為新註冊賬戶設立「冷卻期」，例如在開戶後6至12個月內限制提取強積金，或對短期內的大額轉移要求額外驗證。

金管局非常關注 與警方業界緊密聯繫

積金局建議，強積金計劃成員應盡快透過「智方便」註冊帳戶，並應妥善保管使用者名稱及密碼，定期更改。如發現任何可疑情況，應立即致電積金易公司。對於事件亦可能涉及用假身份證開設銀行戶口，金管局表示非常關注，並會與警方和銀行業界就最新詐騙手法緊密聯繫。

如何註冊積金易？

