保監局繼續協調業界協助宏福苑火災災民 保險賠付金額逾2.57億元

大埔宏福苑火災發生後的三星期以來，保監局積極協調業界調配資源，為受影響人士提供適切的協助。根據最新數據，保險公司作出的賠付金額超過2.57億元。

人壽保險共1.066萬保單

人壽保險方面，宏福苑住戶共持有由36間保險公司發出約10,660張保單，主要為終身人壽、年金／儲蓄及醫療／危疾保單，其中17間涉及理賠個案。這些保險公司已成功聯絡相關保單持有人或受益人，共涉及149宗個案，當中109宗賠付金額約4,150萬元；另外40宗仍在處理中，賠付金額估計約1,180萬元。

一般保險賠付金額約2.04億

一般保險方面，宏福苑住戶共持有由35間保險公司發出約1,800張保單，主要為家居、醫療及個人意外保單，其中34間涉及理賠個案。這些公司已成功聯絡相關保單持有人或申索人，共涉及1,038宗理賠個案，賠付金額約2.04億元。

保監局將持續優化支援措施

保監局行政總監張雲正表示，保監局將持續優化業界支援措施，主動接觸災民及其家屬，以協助他們渡過難關。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲稱，保險公司在極短時間內特事特辦，向災民發放了二億五千多萬的賠償，彰顯保險在危難時發揮的重要作用。