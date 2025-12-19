Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

積金易暫停使用eKYC註冊 正研究替代認證方式

投資理財
更新時間：16:36 2025-12-19 HKT
發佈時間：16:36 2025-12-19 HKT

警方周三（12月17日）搗破一個與積金易平台有關的詐騙及洗黑錢犯罪集團，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕5名男子（28至65歲），包括主腦及骨幹成員。詐騙集團涉嫌今年3至11月期間，利用僞造身份證，冒充供款人在「積金易」開戶，並盜取強積金存款。積金易平台公司表示，高度關注警方日前採取拘捕行動，並表示為保障強積金計劃成員的利益，已暫停使用eKYC方式註冊「積金易」並作詳細風險評估。公眾可繼續使用「智方便」註冊「積金易」帳戶。積金易公司亦正研究其他可取代eKYC的身份認證方式，並會盡快公布有關安排。與此同時，積金易公司亦已加強處理提取強積金申請的措施，包括要求計劃成員就申請提取強積金作額外的身份驗證。

積金易公司發言人表示有關安排是為保障「積金易」用戶的利益，對於新安排為用戶帶來不便致歉。

向警方報案積極配合警方調查

發言人強調，積金易公司在得悉個案後已即時向警方報案及積極配合警方調查，並感謝警方迅速行動拘捕疑犯。積金易公司已陸續聯絡受案件影響的用戶，並在審視每宗案件的具體情況後，安排全數復原有關帳戶的基金單位結餘。目前證實除了警方已公佈的個案，沒有其他用戶受影響。此外，積金易公司在常規檢查平台運作以外，亦已額外檢視過往透過eKYC註冊的帳戶，以加強保障強積金計劃成員。

資訊安全屬最重要一環

發言人亦強調，有關案件是懷疑有個別不法分子利用高仿的偽造身份證進行詐騙，並不涉及「積金易」平台系統的保安問題。發言人重申資訊安全是「積金易」最重要一環，故此已實施了多重保障，並根據政府在儲存及處理保密資料方面的政策、指引及措施，又參考國際資訊保安守則和最佳做法，實施多層保安措施，而所有重要資料，包括「積金易」的資料，亦有多重加密，確保安全。

另外，因應今次案件，積金易公司已聯同財經事務及庫務局、警務處、數字政策辦公室、積金局以及相關金融監管機構，全面檢討有關認證及防偽措施。

「積金易」用戶如對上述安排有任何查詢， 或發現帳戶有任何異常情況， 請盡快致電1 8 3 2 6 2 2或親臨「積金易」服務中心與積金易公司聯絡。

相關文章：積金易｜騙徒冒充供款人開戶 呃走$180萬強積金 5男落網另涉洗黑錢$7800萬

 

