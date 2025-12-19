大學生月花1.48萬遭父母指責「大洗」 靠投資應付支出 反問「一個月用幾多先合理？」

香港生活開支高昂，大學生日常花費亦不容小覷。近日有大學生在社交平台發文，稱被父母指責大學4年「好大洗」，惟自問靠投資收入已可應付所有支出，反問究竟大學生一個月花費多少錢才是合理。為剖析年輕一代理財習慣，《星島頭條》找來理財策略師李澄幸點評，他指出大學生開支多寡難以一概而論，關鍵在於收入與支出結構是否穩定，方能奠定長遠而良好理財基礎。

生活費逐年攀升 今年花近18萬

該位大學生詳細列出了過去4年的支出紀錄，顯示開支逐年攀升，2022年約4.96萬元，至2023年已倍增至10.39萬元，至於2024年及2025年分別達13.24萬及17.78萬元，即今年平均每月花費1.48萬元。

他指，單月支出主要涉及娛樂、飲食及交通等7大項目，其中娛樂佔最多，花費6,850元，主要用於打桌球、保齡球及短途旅行；其次是飲食，每月花費3,000元；交通支出則為1,100元，他透露偶爾會乘坐的士，但以短程為主。

理財策劃師：按自身經濟能力合理分配

就此個案，《星島頭條》找來理財策略師李澄幸作出點評，以了解年輕新一代的理財行為。根據該學生的說法，其現時收入來自擔任補習導師、投資股票及加密貨幣所得，自認「完全夠Cover開支」，甚至有餘力儲錢。他補充，現時仍與家人同住，學費由父母負責，未有交家用。

李澄幸首先讚揚同學有記賬習慣，為理財良好開端，又肯定其賺錢能力。就開支部份，他認為大學生開支多寡難以一概而論，應按自身經濟能力合理分配。單以該學生每月花費中，娛樂與飲食合計近萬元，加上美容等非必要項目，有調整空間。

相對於開支，李澄幸指出收入結構才是更大問題。他解釋，該學生收入主要來自高風險投資，不能視作穩定來源，特別是加密貨幣市況波動，若投資失利出現大幅虧損，不但影響日常開支，更有可能需要向父母求助，以填補資金缺口。

整體而言，他認為個案整體正面，建議同學藉此機會檢視自身財務狀況，包括收入結構，更重要是思考長遠職涯規劃，以提升收入穩定性。

網民批奢侈：多項支出實屬非必要

對於這位大學生的開支情況，網民意見則呈現兩極。不少人支持父母的看法，認為其開銷偏高，直言「佢哋講得啱，你好多支出係非必要」、「你都唔叫大洗，邊個叫大洗？」，有人質疑「男仔用咁多錢做Facial？」

有意見指出，該大學生基本上還是靠父母養，談不上真正「自給自足」，因此父母干涉他如何花錢屬於合理；亦有留言指出，「你有本事搵錢又洗咁多錢，但係一分家用都冇俾」。

不過，亦有人認為該學生能負擔個人日常開支並有儲蓄，父母不需過度擔心；亦有人認為父母的顧慮主要源於時代觀念不同，「搵得多洗得多係長者眼中後生嘅通病」，建議他避免向家人透露收入與支出，以免招來誤會。

該大學生在帖文中表示已作自我檢討，計劃削減娛樂及美容開支，預計一年可節省約33,000元，亦即每月可慳約2,750元。

相關文章：大學生省吃儉用炒美股 心急玩期權慘敗 揸Nvidia揚言「正股有甚麽好怕」

相關文章：大學生炒股心雄變「全倉見紅」 AI熱潮曾1隻股賺16萬 攻Tesla及Nvidia卻遇關稅戰

相關文章：職場新人必學理財法 平衡畀家用與個人儲蓄 月入1.95萬 要留幾多給父母

相關文章：理財第一課不是買股票 收入20%作儲蓄 李聲揚：人性最大弱點「見錢身痕」