Game of the Year｜阮子曦

臨到年尾，正當大家正在思考2026年的投資方向及行業板塊選擇，筆者就想談及一些比較輕鬆的話題，以下的內容只期望間接影響你的投資選擇，給予大家一些思考空間。

今個星期想談及的話題正是遊戲行業，資深的遊戲玩家也會留意到最近遊戲業界最盛大的頒獎典禮The Game Awards已隆重舉行，當中最焦點的年度最佳遊戲（Game of the Year ）贏家正是「Clair Obscur: Expedition 33」，筆者也花了不少時間完成了這隻遊戲，華麗的藝術CG風格及復興了日系回合制的打鬥方式，令小弟印象深刻。

遊戲回報Double or Nothing

這遊戲由Sandfall Interactive開發，並聯同Kepler Interactive發行，遊戲在是次頒獎禮上橫掃9個獎項，這包括Game of the Year、Best Game Direction、Best Narrative等，創了TGA歷史紀錄。事實上，遊戲發行商Kepler Interactive早在2021年9月獲得網易（9999）1.2億美元的投資，使網易成為少數股東，用作支持發行獨立遊戲，包括是次得奬的Expedition 33。老實說，筆者認為網易在COVID期間的這項投資，當時也一定想不到會有現時會有如此龐大的反應。

在投資市場的世界裏，遊戲產業可界定為一種IP的投資，投資的時期非常之漫長，皆因一隻AAA遊戲大作的開發時間可以橫跨幾個年頭，而回報就非常之高風險，可以視作為Double or Nothing，筆者會看成遊戲行業的作品投資與電影的投資十分類似，受歡迎與否只是一線之差。

騰訊及網易成較穩陣選擇

在行業性質底下，如果大家投資遊戲股份，明顯地可以見到騰訊（700）及網易（9999）這類型的遊戲平台，就成為一個較穩陣的選擇，皆因每年的遊戲管線（Pipeline）潛藏着數量不少的遊戲發行，當其中一隻新遊戲不受歡迎，未來也有其他新遊戲去補上，不會太影響盈利結果。

任天堂再創高峰 或僅時間問題

當中筆者最鍾情的正是這個行業老大哥日本的任天堂（日：7974），這間公司坐擁可算是世界上運行得最長久及最成功的IP，旗下馬里奧、寵物小精靈及薩爾達系列歷久常新，由推出至今已越過20年的時間，仍然廣受全球的粉絲愛戴，配合剛剛發佈的新遊戲主機Switch 2，似乎業績再創高峰時間問題。

阮子曦