HIBOR走勢｜1個月拆息回落 報3.18厘
更新時間：11:26 2025-12-18 HKT
發佈時間：11:26 2025-12-18 HKT
根據香港銀行公會於12月18日公布的數據，本港銀行同業拆息（HIBOR）長短期限利率走勢不一。與樓按相關的1個月HIBOR終於兩連升，報3.18363厘，較昨日下跌7.02點子。
短期拆息全線向上
短期拆息方面，隔夜息升5.73點子至2.55333厘；1星期HIBOR升8.71點子至2.89571厘；兩星期HIBOR則升57.93點子至3.66369厘。
中長線利率普遍向下
中長線利率方面，兩個月HIBOR跌0.91點子至3.10494厘；三個月HIBOR跌2.16點子至3.10494厘；六個月HIBOR亦跌2.11點子至3.10494厘。僅十二個月HIBOR微升0.05點子，報3.12702厘。
