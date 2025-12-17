港人每月平均儲蓄首「破萬」 存保會：安全感需求提升 流動資金料需102萬

香港存款保障委員會公布最新調查顯示，港人每人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，達10,100元，按年上升3%。香港存款保障委員會主席劉燕卿指，按維持一年的生活水平來說，港人認為今年平均需要擁有102萬元儲蓄會流動資金，才可獲得「安全感」，而今年港人就現有儲蓄能帶來「安全感」的評分創四年新高，達54.3分。

該調查是由存保會委託香港中文大學香港亞太研究所，於2025年9月1日至10月2日，透過隨機抽樣並以電話訪問形式，訪問了共1047名18歲或以上的香港人，以及301名育有至少一名十歲或以下子女的家長。

儲蓄方式以銀行活期或定存為主

劉燕卿指，存款額上漲的核心驅動力是市民對安全感的需求提升，港人傾向於通過儲蓄規劃未來、應對不確定因素，而經濟復蘇跡象也進一步增強了市民的儲蓄信心，儲蓄方式仍以銀行活期或定期存款為主，比例高達75%。

18至29歲儲蓄表現尤為亮眼

香港中文大學香港亞太研究所（電話調查研究）副總監黃子為引述數據補充，18至29歲年輕群體的儲蓄表現尤為亮眼，89%的受訪年輕人有儲蓄習慣，32%設定了明確儲蓄目標，兩項數據均高於其他年齡組別，每人平均每月儲蓄金額達10,900元，顯示年輕群體呈現出越來越積極的儲蓄趨勢。

有儲蓄習慣家長比例近八成

值得注意的是，今年的調查再次就本港家長（育有至少一名10歲或以下子女）進行深入調查，目的是比較該組別在儲蓄習慣上的變化。劉燕卿指，有儲蓄習慣的家長比例近八成，較2020年增加約3個百分點，而每名家長每月平均儲蓄金額為12,100元，較5年前的8,600元大幅增加四成；平均需要擁有116萬元儲蓄才有足夠的「安全感」，較整體港人（102萬元）高出14%。

本港數字銀行的發展亦推動存款增長，劉燕卿表示，截至2025年6月，數字銀行的存戶數目已達到340萬名，隨著人才引進計劃帶來的資金流入及數字銀行規模持續擴張，存款總額增長值得期待。

另外，存保會主席劉燕卿指出，按照存款保障計劃成員（即本港持牌銀行）的申報，去年内受存保計劃保障的成員銀行持有的相關銀行存款總額為3.49萬億元。按計劃成員的統計資料顯示，當中超過92%存款人的存款獲全面保障。



