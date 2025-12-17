Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人每月平均儲蓄首「破萬」 存保會：安全感需求提升 流動資金料需102萬

投資理財
更新時間：17:07 2025-12-17 HKT
發佈時間：17:07 2025-12-17 HKT

香港存款保障委員會公布最新調查顯示，港人每人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，達10,100元，按年上升3%。香港存款保障委員會主席劉燕卿指，按維持一年的生活水平來說，港人認為今年平均需要擁有102萬元儲蓄會流動資金，才可獲得「安全感」，而今年港人就現有儲蓄能帶來「安全感」的評分創四年新高，達54.3分。

該調查是由存保會委託香港中文大學香港亞太研究所，於2025年9月1日至10月2日，透過隨機抽樣並以電話訪問形式，訪問了共1047名18歲或以上的香港人，以及301名育有至少一名十歲或以下子女的家長。

儲蓄方式以銀行活期或定存為主

劉燕卿指，存款額上漲的核心驅動力是市民對安全感的需求提升，港人傾向於通過儲蓄規劃未來、應對不確定因素，而經濟復蘇跡象也進一步增強了市民的儲蓄信心，儲蓄方式仍以銀行活期或定期存款為主，比例高達75%。

18至29歲儲蓄表現尤為亮眼

香港中文大學香港亞太研究所（電話調查研究）副總監黃子為引述數據補充，18至29歲年輕群體的儲蓄表現尤為亮眼，89%的受訪年輕人有儲蓄習慣，32%設定了明確儲蓄目標，兩項數據均高於其他年齡組別，每人平均每月儲蓄金額達10,900元，顯示年輕群體呈現出越來越積極的儲蓄趨勢。

有儲蓄習慣家長比例近八成

值得注意的是，今年的調查再次就本港家長（育有至少一名10歲或以下子女）進行深入調查，目的是比較該組別在儲蓄習慣上的變化。劉燕卿指，有儲蓄習慣的家長比例近八成，較2020年增加約3個百分點，而每名家長每月平均儲蓄金額為12,100元，較5年前的8,600元大幅增加四成；平均需要擁有116萬元儲蓄才有足夠的「安全感」，較整體港人（102萬元）高出14%。

本港數字銀行的發展亦推動存款增長，劉燕卿表示，截至2025年6月，數字銀行的存戶數目已達到340萬名，隨著人才引進計劃帶來的資金流入及數字銀行規模持續擴張，存款總額增長值得期待。

另外，存保會主席劉燕卿指出，按照存款保障計劃成員（即本港持牌銀行）的申報，去年内受存保計劃保障的成員銀行持有的相關銀行存款總額為3.49萬億元。按計劃成員的統計資料顯示，當中超過92%存款人的存款獲全面保障。

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
7小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
店家未有得到黃小姐同意，就安排男技師為她按摩。iStock示意圖
女客全裸做SPA 按摩店無知會下安排男技師
即時中國
20小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
23小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
1小時前
宏福苑五級火︱廉政公署再拘捕兩人 消息：為宏福苑新舊業主立案法團主席
宏福苑五級火︱廉政公署再拘捕兩人 消息：為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
26分鐘前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
7小時前
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
8小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
10小時前