升七成的「舊股」｜曾智華

當人人都集中研究AI股或內企股時，我寧願老老土土，分析一些有潛質的舊香港股。今日講兩隻，一為「美麗華酒店」（071），一為「希慎興業」（014）。大家可知，這兩隻老牌股，年初開始，不斷反覆上升，剛剛創了年度新高？

美麗華由2月低位8.5元起步，上周升上10.23元，升了兩成！

希慎興業更是嚇人，由1月底11.1元起步，1年後，可用爆升也不為過，上周四已到18.65元，升了七成多，對，你冇睇錯，在經濟仍滿是不明朗的日子，佢竟升咗七成！

兩隻股息率皆有5厘以上

值得一提是上述兩隻股，股息皆有5厘以上，在有升有息的情況下，不但遠遠跑贏大市，更跑贏絕大部分上市公司。

一般小投資者，日日睇電視電台報價，來來去去都是十多廿隻大成交股。對，這些股差不多代表了恒生指數的升降。只是，香港今天的大成交股，九成是國內股，究竟，與香港的實體經濟，有幾多直接關係呢？

例如小米、美團、中芯國際、泡泡瑪特、快手、百度……，這些股，你認識幾多呢？包括他們的生意策略、市場變化、生意前景、管理層作風（忠定奸，保守或冒進）、受政府政策影響程度、借貸數量……。

我必須承認，自己完全一嚿雲。點解？因並沒有足夠資訊去作出深入研究，難以全面分析。這些「當炒股」，若人云亦云就一頭插入去，肯定會不停「交學費」！還是留給青春無限的散戶（仆低好快可以起番身）及內幕炒家玩好了。

近月尖沙咀及銅鑼灣旺起來

經驗告訴我，亂買，絕非投資之道，更是理財大忌。相反，我買的，一定是見到的，有透明度的，甚至是自己幫襯到的上市公司。

究竟點解美麗華及希慎興業會在今年如此上升，小弟沒有百分百答案，只知近月尖沙咀及銅鑼灣，的而且確開始旺起來，而這正正是兩大集團的根據地。再者，美麗華集團手執大量現金，較早時曾經豪氣掟31.2億元提出收購香檳大廈，雖然失敗，但已經顯示其底氣極厚啊！

資深傳媒人 曾智華

