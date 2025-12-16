金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤

隨着美國減息預期持續，加上憂慮AI前景觸發避險需求，令市場重燃對貴金屬投資的熱情，其中金價及銀價近日已突破4,300美元及63美元關口，截稿時全年累升逾65%及近120%。展望2026年，有分析師預計明年金價可升至每盎司5,000美元，白銀最高目標價更達100美元；換言之，兩者潛在升幅達15%或近六成。然而，摩通一份報告指出，由於黃金和白銀在彭博商品指數（BCOM）權重已嚴重超標，在明年1月的指數再平衡期間或將迎來大量「技術性沽盤」，期貨沽盤規模料分別佔白銀和黃金總持倉量的9%和3%。

金價明年下半年料緩步下行

綜合媒體報道，澳新銀行預期金價明年走勢將呈現「先高後低」，升勢集中於上半年，並且最高可達4,800美元，主因受惠於投資資金流入及各國央行「持續強勁」的買金行為。不過，該行認為，隨着美國聯儲局寬鬆周期於明年下半年接近尾聲、美國關税政策影響逐步明朗，以及經濟前景趨於穩定，預計金價下半年將緩步下行。

Capitalight Research研究主管Chantelle Schieven早前亦指出，金價過去兩年表現出色，人們有理由質疑其升勢能否持續，亦可能正處於泡沫區域，但並不意味明年就會爆破，並指「我們持續看到全球金融市場發生結構性轉變，這將支撐金價長期走高」，因此2026年很容易達到5,000美元。

大行料美最終豁免白銀關税

白銀方面，除了與黃金一樣受息口預期影響之外，太陽能、電動車、數據中心和AI基礎設施的爆發式增長，也令其擁有雙重屬性（貴金屬及工業金屬）的優勢得以體現。有分析師認為，2026年白銀價格可達每盎司75至80美元，亦有包括法國巴黎銀行在內多位分析師甚至預測可見100美元。

澳新銀行則指出，白銀持續獲得多重支撐，包括市場供應短缺、美國進口政策不確定、工業需求堅挺，以及強勁的投資資金流入。但報告指出，「鑑於美國是白銀淨進口國，預計將豁免白銀關税」，一旦消息確認，白銀或從美國外流，從而緩解市場供應緊張的局面。

「假日買盤」大戰「被動沽盤」

針對金價明年初走勢，摩根大通一份全球大宗商品研究報告中提到，在過去10年，數據顯示金價在每年最後10個交易日至翌年首20個交易日期間，平均上漲4.6%，而且上漲機會率高達80%，而且這種「假日買盤」通常也會傳導至白銀和鉑金。

但要留意的是，黃金和白銀於明年初恐迎來巨大的「技術性沽盤」。摩通指出，彭博商品指數（BCOM）將於明年1月進行年度權重再平衡，但因黃金和白銀連續3年大幅跑贏其他大宗商品，使其權重升至過高水平，當指數權重回歸目標配置，跟蹤該指數的被動型基金將被迫賣出黃金和白銀期貨頭寸。

白銀拋售壓力將較黃金大

有關操作料集中在明年1月8日至14日期間進行，屆時白銀將迎來較沉重拋售，沽盤規模約佔其期貨市場總未平倉合約約9%；雖然黃金的沽盤規模比例較低，約佔其期貨市場總未平倉合約約3%，但考慮到黃金龐大的市場體量，其拋售金額仍然十分可觀。

報告又提醒，儘管去年類似的指數拋售，並未能阻止季節性上漲趨勢，但考慮到今年白銀的拋售壓力明顯更大，投資者需密切關注會否打破歷史規律。

金價升勢背後有央行支持

至於在黃金與白銀選擇之間，外界普遍更看好黃金。高盛認為，如果家庭或機構能夠切實增持黃金以作為分散風險的手段，尤其在全球宏觀經濟不確定性下、包括對財政前景擔憂時，這將可能大幅推高金價。該行預測，金價到2026年底將達到4,900美元，同時如果私人市場的購買量超出近年來一直主導需求的央行範圍，有關預測將存在「顯著的上漲風險」。

事實上，全球央行過去3年買入超過2,300噸黃金，黃金儲備超過3.6萬噸，相反白銀官方儲備幾乎為零；同時，兩者市場深度差異懸殊，黃金日交易量約1,500億美元、白銀則僅50億美元，一旦市場出現極端波動時，白銀風險必然較黃金為高。