減息有股可炒｜曾淵滄

美國聯儲局上周宣布減息0.25厘，不過，減息後的第一個交易日，恒指先升後回跌，要等到第二個交易日，看到美股創新高，恒指才大幅回升，一度升上26000點，但是最後收市時仍然低於26000點，與美股比較，是相對弱勢。看來，近期又有不少香港資金跑去炒美股。前陣子炒得火熱的科技股由高位向下調整，至今仍未有明顯的回升趨勢，不少高位才入場追入科技股的小股民，現在都成了蟹民。

銀行及保險股受惠減息

無論如何，減息還是有股可炒的，滙控（005）與渣打（2888）股價都創新高，而且升勢凌厲。滙控與渣打都是香港的發鈔銀行，另一間發鈔銀行中銀香港（2388）的表現也不錯。減息對銀行股有利，因為令更多企業向銀行借錢做生意，從而推動經濟增長；減息也使到銀行的壞帳減少，增加利潤。

保險業在性質上也屬於金融機構，減息不但有利於銀行業，對保險業也有利，保險公司收了保費，大部分用來投資於股票與債券，減息提高了保險公司的投資利潤，也使到更多人買保險以提高資金回報，保險公司的保單會增加。中國人壽（2628）、友邦保險（1299）的股價都在減息後炒上。

科技股必能翻炒

中共中央在上個星期也召開一年一度的中央經濟工作會議，制訂2026年的經濟政策。今年的工作會議制訂了八大工作，沒有多大的新政策，基本上是加強每一項目前正在做的工作。既然會加強，前陣子高價買入科技股的股民也不必太擔心，相信不必等太久，科技股必能翻炒，畢竟，發展科技是當前重中之重的戰略。

重卡及拖拉機不存在「內卷」

明年的工作目標之一是「反內卷」，目前「內卷」最嚴重的行業是汽車業。不過，面對「內卷」的汽車業主要是指小汽車，重型卡車生產商不多，「內卷」不嚴重，中國重汽（3808）是最佳例子，可以考慮。此外，農村的拖拉機也同樣不存在「內卷」，一拖（038）股價表現得也很不錯。

寧德時代獲國際大戶捧場

另外，雖然小汽車「內卷」問題嚴重，但生產電動車電池的寧德時代（3750）的生意則好的很。寧德時代幾乎是壟斷生意，而且是世界性的壟斷，這隻股的H股才上市不久，我是在上市的第一天在市場買的，買入的原因是我看到寧德時代的H股股價遠高於A股，這是很少很少看到的情況，不常發生的事發生了，一定是機會。

為甚麼H股股價會高於A股？理由是老外在搶購，老外看好寧德時代，但是A股市場有太多的限制，因此決定買H股，這些老外包括很有錢的國際基金大戶。

曾淵滄

