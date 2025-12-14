宏福苑五級火｜居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」

大埔宏福苑上月發生的五級大火，死亡人數達160人，數百個家庭失去家園，家中財物化為烏有。香港保險業聯會行政總監劉佩玲接受《星島頭條》訪問時表示，不少保險公司今次按家居保險的投保總額作賠償；亦有保險公司保障居民到大灣區暫住的開支。 另外，宏福苑大火提醒市民家居保險的重要性，除了市民最常留意的家居財物保障，原來部分保險公司的家居保險亦會提供意外受傷或身故保障，連寵物也受保。

劉佩玲表示，對於家居保險的財物保障，過往投保人需要找出單據索賠，但由於今次不少家庭全屋付諸一炬，不論財物及其單據也被燒燬，她透露不少保險公司今次按家居保險的投保總額作賠償，「我知道有保險公司是100萬、100萬地賠出去了，有公司已開出了（賠償額）支票。」

另外針對單住不適合居住，就臨時居所開支個別保單的保障額達10萬元，她知悉，有宏福苑居民暫時到大灣區居住一段時間，今次有保險公司亦對內地酒店及租住單位開支作出保障。

研加快遺產承辦過程

宏福苑大火發生後，劉佩玲表示，保險業界已迅速協助受居民找出保單及處理各類索償。她又說不少保險公司也為居於宏福苑的客戶，每人發放5000元，甚至1萬元的恩恤金，「這個是不問他買甚麼保障，總之他是客戶便會發放。」

對於人壽保險，若受保人與受益人同時遇難，保險賠償額會成為遺產，可能要經過較長時間的遺產承辦程序。她說正跟相關機構研究加快處理，讓其親屬可更快獲取這筆保險金。

個別產品有身故保障

今次火災提升了市民對家居保險的關注，因為在面對突如其來的意外事故時，家居保險保障可成為重建生活的「後盾」。劉佩玲說自己近日也特地找出家居保險保單檢視，才發現有些保障項目過往沒有留意。她舉例原來一些家居保險提供意外身故保障。「人命我們（保險界）賠不到，但希望金錢可以幫到他們渡過一些難關。」

記者翻查多份家居保險保單，均提供人身傷亡及意外保障。例如MSIG家居保險列明，因家居火災或盜竊而受傷並於三個月內身故，其計劃A及計劃B的保障額分別有15萬元及10萬元。

安達的家居保險則列明，受保人因意外而導致意外死亡，或永久完全傷殘，保障額30萬元，其細項包括因火災引致損傷的醫療費，上限3000元。保誠的相關保障每年總額20萬元，對家居火災、持械行劫或盜竊而受傷，醫療費用上限則有5000元。

至於藍十字保險，若受保人或受保家屬在居所內因火災或搶劫導致在3個月內意外身故，意外身故賠償總額達40萬元，而每名家屬成員的最高賠償額10萬元。

寵物意外死亡有賠償

另外，個別家居保險亦有提供寵物保障，例如AIG的家居保險的計劃B，對已植入晶片的貓或犬隻，意外死亡或偷竊提供2000元保障額。昆士蘭保險的則針對各類寵物的意外死亡，或從住所偷走提供2000元賠償。恒生保險的寵物保險更包括殯葬，每隻寵物提供1500元；而意外死亡或被盜則有7500元賠償額。

