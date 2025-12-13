活期低息仍有捧場客？ 「應付日常周轉靈活性高」 一類產品亦可隨時提取

香港銀行活期利息近乎零，有網民近日發帖討論，為甚麼身邊不少人仍將資金放活期，又見老人家寧願把錢放銀行都不買銀債。不少網友加入討論，有人稱自己只是想安心睡覺，或者說「錢夠使就算，多啲少啲冇所謂」，有人抱怨券商「出金」（提款）過程太慢，「星期六日無得出金」，為應付日常周轉、找數，故需要將資金放活期戶口。

事實上，活期存款勝在可隨時提取資金，因此在短時間需要資金周轉、或者緊急需要資金，活期存款較定期存款，以至不少投資產品也靈活得多。

活期存款利率大多接近零，例如其中一間發鈔行的活期年利率為0.001%，每日戶口存款結餘需在5000元及以上，低於5000元則為零息。

把握活期推廣最高享18厘

不過，一些銀行不時會推出活期利率推廣，例如數字銀行ZA Bank有「加息星期二」活動，逢周二領取存款加息券，令活期息最高可達9厘年利率；邀請朋友幫手解鎖更可達18厘。不過享有高息的存款期有多長，則要視乎抽到的「加息券」而定。存款上限、下限、存期、利率和有效期均以加息券上顯示內容為準，推廣期至12月31日。

另一數字銀行MoxBank的FlexiBoost活期，其港元FlexiBoost年利率按日期遞增，首30日為1.8厘，其後30日為2.5厘，最後30日為3.5厘。

活期存款勝在可隨時提取資金。

「現金寶」港元產品逾2厘

為了享有資金靈活性，有網友則建議買俗稱「現金寶」的貨幣基金，既有靈活性，年利率也不低。舉例在互聯網券商富途上提供的港元「現金寶」產品，近七日的年化回報有2.2厘；有美元產品則近3.7厘。

數字銀行推日日派息基金

此外，螞蟻銀行周五宣布代理「日日現金派息基金」，於每個交易日派息，投資者於成功認購後最快第二個交易日開始收取利息。若要贖回，該行指投資者於截單時間前提交指示，最快第二個交易日可現金到賬。該基金由華夏基金（香港）發行，主要投資於貨幣市場工具，涵蓋短期存款、存款證及政府票據等資產。

發帖人回應網友時表示，短期的美國公債（T-bills）較定存高息，又具有靈活性，有短線閒錢何不投資這些產品？但被其他網友提醒這些短債也有風險。因這類美國公債雖然短期，但也設有到期日，例如4個月、6個月等。投資者雖然可隨時沽出套現，一旦債價下跌便會蒙受損失，而即使持有至到期日可取回本金，但這又沒有他期望的投資靈活性。

