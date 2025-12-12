HIBOR走勢｜1個月拆息止升回跌 報3.03952厘
更新時間：11:42 2025-12-12 HKT
發佈時間：11:42 2025-12-12 HKT
發佈時間：11:42 2025-12-12 HKT
與樓按相關的一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）止升回跌。根據香港銀行公會於12月12日公布的數據，1個月HIBOR報3.03952厘，較上一個交易日下跌9.44點子。
短期拆息個別發展
其他短期拆息個別發展，隔夜息升10.88點子至1.70810厘；1星期拆息跌3.20點子至2.03750厘；兩星期拆息則升3.02點子至2.29048厘。
中長線利率普遍向下
中長線利率方面，兩個月拆息跌3.70點子，報3.02696厘；三個月拆息跌2.80點子，報3.02696厘。半年期拆息跌0.21點子，報3.10423厘；一年期拆息跌1.11點子，報3.12679厘。
相關新聞：HIBOR是什麼？銀行同業拆息最新走勢+H按解釋 供樓必睇！
最Hit
馬會支持國際論壇 維護體育廉潔公正
2025-12-11 09:00 HKT
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
2025-12-10 15:31 HKT