45歲單身女冀10年後退休 每月被動收入2.6萬 專家稱租樓變數大 籲買樓或移居大灣區

「FIRE」 （Financial Independence, Retire Early）等概念蔚然成風，不少打工仔也夢想透過儲蓄及投資賺取被動收入，早日實現「財務自由」及退休。一位45歲單身女性早前在網上分享自己擁有每月2.6萬元被動收入，獲得數十萬關注和數百條網民回應熱議，同時令不少人關注可如何提升被動收入。

網民關心如何獲得被動收入

這位45歲單身女性網名Kayman，在網上詢問自己的生活方式能否在55歲前提早退休。根據她透露，正在租樓、有穩定收入，並透過27年的工作積累，持有40萬元現金存款、一份到55歲可提取8萬元美元（約62萬港元）的儲蓄保險，以及透過配置美債及高息ETF，每月收息約2.6萬元。她更表明自己生活簡樸，特別在疫情幾年，只買消耗品，偶爾才大餐一頓（消費約1,000元一餐）。

網民回應態度不一，有人質疑她炫耀，也有人認真回覆，建議考慮其他國家，「移居去東南亞可以過得好好」；亦有人提醒她「趁現在樓價跌，快置業，買間細平樓，免得老來冇人租俾你住」。不過相比於解答她的困惑，網民更關心如何獲得被動收入。

疫情買美股大賺 轉買收息基金

Kayman則解釋自己曾投資美股，2020年「all in」Tesla，獲利後轉買收息基金，基金派息後定期「再投資」，再買收息基金；數年前她又趁低息，以基金進行抵押貸款，再投資到收息基金，除了賺取套息，也進一步「滾大」投資本金，到近年便主力買美債及高息ETF。

《星島頭條》請來理財專家、卓橋財富創辦人余碩衡點評，他直言Kayman在財務紀律上無疑是優秀，因她能構建此現金流，並非依賴複雜的財技，而是透過長期的有紀律儲蓄及投資，加上捕捉了過去幾年市況，成功在不持有物業的情況下，利用美債及高息ETF獲取可觀被動收入。

租樓成本不確定 欠長期財務緩衝

不過，回到該單身女性的理財目標——能否在55歲前提早退休？余碩衡指出，單憑目前現金流狀況未能判斷她能否提早退休，因她忽略了租樓成本的不確定性。

他引用香港財務策劃師學會的「香港退休開支指數」數據，一名退休人士每月真實平均開支約1.47萬元；若追求較優質生活水平，平均開支則達23,671元。每月被動收入2.6萬元，表面上已超越舒適生活線，但該數據關鍵在於，受訪者中相當比例已擁有自置物業或居住公屋，其居住成本相對低廉，而長期租樓的話，將來有很大不確定性。

專家指，退休人士長期租樓，對退休財務規劃帶來很大不確定性。

他舉例，若租樓成本是1.2萬至1.5萬元，再加上退休人士基本生活成本1.47萬元，估算每月總支出在2.67萬至2.97萬元之間，每月被動收入2.6萬元僅處於「收支平衡」、甚至略有赤字，缺乏應對長期風險的財務緩衝。

余碩衡將該單身女性面臨的財務風險總結為租金通脹、醫療開支的「J型曲線」效應以及再投資風險三種。他表示，租金屬剛性支出，且與通脹高度掛鈎。若以長期平均通脹率3%推算，20年後的租金名義金額將翻倍。

10年內可考慮買細單位自住

他認為這個案可考慮未來10年內買一個細單位自住，以鎖定未來居住成本。若繼續租樓，則必須大幅提高退休金儲備目標，以涵蓋預期租金升幅。投資組合中適度配置具備增長潛力的資產（如環球股票ETF），以期整體組合長期回報率跑贏通脹2至3個百分點。

對於網民提議Kayman移居東南亞，余碩衡說取決於個人生活願景，東南亞確實吸引不少追求度假式生活的退休人士，他亦建議考慮大灣區（如深圳、中山、珠海），具有購買力、醫療與養老配套以及文化共融等優勢。他說，2.6萬港元在內地的購買力顯著高於香港，能即時提升生活質素，而隨著「廣東計劃」、「港澳藥械通」等政策落地，大灣區的退休及醫療服務正高速發展，且性價比極高。再加上語言與飲食文化的相通，退休人士更能適應、孤獨感亦較低。

到大灣區退休具有購買力、醫療與養老配套以及文化共融等優勢，圖為佛山街景。

醫療通脹急升 宜買高端醫保

余碩衡又指，隨着年齡增長，醫療開支急劇上升，加上醫療通脹率往往高於一般通脹，單身人士缺乏家庭照護支援，建議這類人士在55歲前投保有保證續保條款的高端醫保或自願醫保計劃，並將隨年齡遞增的保費納入核心開支預算中。

