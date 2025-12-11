寶濟藥產再創IPO神話 基石投資者日賺1.55億

12月10日，上海寶濟藥業股份有限公司（2659，以下簡稱：寶濟藥業）正式敲鐘登陸港交所主板，成為又一家進入香港資本市場的內地創新藥企業。

截至當日收盤，寶濟藥業股價報63港元/股，較26.38港元/股的發行價漲幅高達138.32%，總市值漲至205.37億港元。

翻倍的股價下，寶濟藥業股東及基石投資者手中的股份也水漲船高，甚至日賺上億元。

基石投資者浮盈2.78億港元

《星島》了解到，寶濟藥業此次IPO發行價為26.38港元/股，發售股份總數約為3791.17萬股，香港公開發售獲3526.34倍認購，國際發售認購倍數6.59倍，最終募得資金凈額約為9.22億港元。

於前一晚的暗盤交易階段，寶濟藥業已大漲逾110%，總市值破180億港元。12月10日上市首日開盤時，寶濟藥業股價已漲至60.5港元/股，此後更是高開高走，最終帶動市值突破200億港元。

據悉，上市前寶濟藥業已於2020至2024年共完成6輪增資及股權融資，累計融資金額達15.31億元人民幣，主要投資者包括晟德大藥廠、方圓資本、源創多盈、上海生物醫藥產業基金等，該公司估值也從2020年的2.09億元（人民幣，下同）逐步攀升至2024年C+輪融資後的48.7億元。

此次IPO上市，寶濟藥業再次引入了三家知名基石投資者，包括安科生物（香港）、Derivatives China Alpha Fund SPC、國泰君安證券，合計認購760.41萬股股份，占全球發售股份總數的20.06%。

按當日收盤價計算，寶濟藥業翻倍的股價也令上述三家基石投資者上市首日賬上浮盈累計達到2.78億港元，其中持有424.56萬股的安科生物，單日浮盈便達1.55億港元。

此外，寶濟藥業的控股股東為三位一致行動人及三個股份激勵平台公司，包括劉彥君、王征兩位聯合創始人、執行董事兼內部控制總監譚靖偉，以及上海羅旭、寧波鴻晟及上海羅君。

上述控股股東共計持有股份數約為1.06億股，占總股本的40.56%，若同樣按首日收盤價算，其所持有的股份價值已達66.78億港元，一日財富增值近40億港元，為資本市場造福案例再添注腳。

核心產品即將上市銷售

市場分析指出，寶濟藥業此次上市受追捧，除了目前正處港股生物科技股上市熱潮，主要在於其一款核心產品2024年9月曾達成對外授權合作，且已在今年8月份獲得國家藥監局批準上市申請，今年底便可正式在國內商業化上市，未來發展較其他仍處於早期臨床階段的創新藥企業更具確定性。

資料顯示，寶濟藥業成立於2019年12月，主要利用合成生物技術開發及提供重組生物藥物，聚焦皮下給藥、抗體介導的自身免疫性疾病、輔助生殖藥物、重組生物制藥取代傳統生化制品四大治療領域。

目前，寶濟藥業擁有12款自主開發在研產品，包括3款核心產品（KJ017、KJ103及SJ02）、4款其他臨床階段候選藥物及5款臨床前資產。

其中，核心產品SJ02（晟諾娃®）用於控制性卵巢刺激、促進多囊泡發育及誘發排卵，今年11月已完成首批訂單交付，即將開啟商業化進程。這也是目前國內市場僅有的兩款獲批上市長效重組人卵泡刺激素產品之一。

財務方面，寶濟藥業雖然尚未有產品真正上市銷售，但2023—2025年上半年收入分別有690萬元、620萬元、420萬元，主要來自銷售材料、技術服務以及對外許可授權收到的首付款。

同期凈利潤寶濟藥業仍表現為虧損，分別為-1.60億元、-3.64億元、-1.83億元；研發費用分別為1.33億元、2.51億元和1.11億元；截至2025年6月末，該公司現金及現金等價物約為4.53億元。

對於本次募資用途，寶濟藥業方面表示，將主要用於三款核心產品的研發及商業化；推進其他現有管線產品及籌備相關登記備案；提升及擴大生產能力等。

《星島環球網》見習記者 黃冬艷 廣州報道