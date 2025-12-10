Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

HIBOR走勢｜一個月拆息終止5連升 報3.11厘

投資理財
更新時間：11:37 2025-12-10 HKT
發佈時間：11:37 2025-12-10 HKT

香港銀行同業拆息 (HIBOR) 於12月10日普遍下跌。與樓按相關的一個月HIBOR在連升5個交易日後回落，下跌1.88點子至3.11435厘。

隔夜HIBOR跌17.97點子，報1.62464厘；一星期HIBOR跌8.68點子，報2.11321厘；兩星期HIBOR跌2.35點子，報2.33649厘。

兩個月HIBOR跌0.14點子至3.07816厘；三個月HIBOR跌0.26點子至3.07155厘。反觀，六個月HIBOR升0.64點子至3.10637厘；十二個月HIBOR微升0.04點子至3.14238厘。

相關新聞：HIBOR是什麼？銀行同業拆息最新走勢+H按解釋 供樓必睇！

 

