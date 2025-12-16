港人買儲蓄保 近7成人斷供 紅利大跌 專家建議揀定期壽險回報更划算 「保費比終生壽險低32%」

【儲蓄保/保險/壽險/回報】根據策略諮詢公司Quinlan & Associates近期發表的研究報告，當中顯示，本港人壽保險市場仍以具儲蓄成份的終身壽險產品（儲蓄型保險）為主流，與西方社會的主流趨勢有所不同，更重要是這些產品未必切合投保人需要，例如其投資傾向普遍保守，而回報較低，且保費較高，若以相同金額投保定期壽險產品（純保障型保險），保障額將更高。報告建議投保人轉用網上保險公司，以節省保費；若配合網上平台自行投資，更可獲得較儲蓄型保險高的回報。

據政府數據顯示，2024年香港的保險滲透率達18.2%，冠絕全球。相信不少香港人也持有儲蓄型保險產品，Quinlan & Associates的報告發現，香港保險公司於2024年收取的總保費高達6,380億元，其中人壽保險佔3,740億元（約59%）。在所有現正生效的人壽保險保單當中，按保費價值估算，終身壽險產品佔77%；若按保單數量計算則佔72%。若連同投連險、萬用壽險等其他類型保險產品，按保費價值及保單數目的市佔更分別達99%及97%，反映香港人相當鍾情儲蓄型保險。

類型 2024年市佔

（按保費價值） 2024年市佔

（按保單數量） 保障成分 儲蓄成份 終身保障 靈活保費 市場連結回報 終身壽險 77% 72% ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 養老保險 14% 8% ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ 投資相連保險 6% 13% ✓ ✓ 視情況 ✗ ✓ 萬用壽險 2% 3% ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 定期壽險 1% 3% ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

調查機構指，香港市場以儲蓄型保險產品佔據主導地位，與西方市場越來越多人投保純保障型保險的趨勢截然不同。後者於2022至2024年在美國市場的年複合增長率達2%；相反前者同期的年複合增長率為-0.5%，反映有關產品的市場正在萎縮。

Quinlan & Associates行政總裁Benjamin Quinlan指出，本港的終身壽險（儲蓄型保險）普遍有多項不足。首先，保費較高昂。對於相同保障額的保險產品，終身壽險產品的保費可能比定期壽險產品（純保障型保險）高達22倍。若投保人將相同金額的保費投入定期壽險產品，將獲更高的保障額。

其次，大部分人壽保險保單透過中介銷售，由於儲蓄型保險的銷售佣金較豐厚，他們傾向銷售的這類型保單，未必最符合投保人利益。Quinlan & Associates又估計，人壽保險公司在2024年向中介機構支付了約330億元佣金，其中一部分可能是以更高保費的形式隱含地轉嫁予保單持有人。

此外，儲蓄型保險回本期長，以香港為例，要達到收支平衡前可能需要14至19年的時間，但近三分之二人會中途「斷供」。該機構又分析香港10間大型保險公司推出的135款終身壽險產品，發現這些產品的平均長期（11年以上）紅利實現率僅為79%，反映投保人實際獲得的回報通常低於購買時所展示的水平。

投保人與中介人有潛在的利益衝突 中介人銷售儲蓄保險的佣金較純保障型保險高，鼓勵了他們較熱衷銷售前者 保守投資風險取向 近年最大幾間人壽保險公司的投資組合回報均顯著落後於標普500指數 高昂保費 在客戶背景，繳費年期以及保障範圍相似的情況下，儲蓄保險的保費可能超出純保障型保險的保費約22倍 中途退保時的保單現金價值將大幅減少 儲蓄保險產品可能需要14至19年的時間才能達到收支平衡 隱藏成本 機構估算人壽保險公司2024年向中介機構支付了約330億元佣金，部分或以更高保費形式隱含地轉嫁予保單持有人 紅利實現率低 香港10間大型保險公司的135款終身壽險產品（儲蓄保險）的平均長期（11年以上）達成率僅79%

Benjamin Quinlan指，相比起投保儲蓄型保險，歐美近年開始流行BTIR（Buy Term, Invest the Rest）策略，即放棄儲蓄型保險，並選擇更便宜的純保障型保險，將節省下來的保費差額用在其他投資渠道；特別是透過網上保險及投資平台進行數碼化「BTIR 2.0」策略，可達到更理想回報。 據政府數據顯示，2024年香港的保險滲透率達18.2%，冠絕全球。

終身壽險產品（儲蓄型保險）的投資取向普遍保守，香港5間大型保險公司接近60%的投資都配置於債券，潛在地導致較低的投資回報。如採用「BTIR 2.0」策略，保單持有人有更大的投資控制權，可因應個人投資需求、風險偏好和財務目標進行投資，回報往往可勝過傾向保守投資的保險公司，自行選擇投資的流動性亦更高。

研究機構又指，網上D2C（Direct-to-Customer）保險公司提供的定期壽險（純保障型保險）保費比傳統保險公司低達約32%。舉例一個30歲非吸煙男性購買100萬元保額的定期壽險產品，虛擬保險公司的10年總保費平均為6,669元，傳統保險公司則為8,196元。

投資方面，網上投資平台由於不需要實體分行網絡和前線員工，平均投資管理費率約為0.62%，僅是傳統財富管理公司1.15%的一半左右，大幅減輕了投資者的費用負擔。

該報告舉例，一名30歲男性購買100萬元保額的保險，採用「BTIR 2.0」策略（透過虛擬保險公司購買定期壽險並通過網上投資平台進行投資），保守型投資策略的回報比終身壽險高2.47倍，適中型投資策略比終身壽險高4.6倍，進取型投資策略比終身壽險高6.75倍。這些數字也比傳統「BTIR 1.0」策略（透過傳統保險公司購買定期壽險並通過傳統財富管理顧問進行投資）高出約1.3倍。

據保監局2021年的研究，香港目前的身故保障缺口高達6.9萬億元，平均每名經濟活躍成年人的保障缺口約190萬元，相當於其年薪的5.7倍。Benjamin Quinlan指出，2024年香港新造終身壽險保單的保費近3,000億元，約佔香港GDP的10%。然而，投保相同保障額的定期壽險，只需要其中6%的保費，剩餘的2,686億元可以透過「BTIR 2.0」策略進行投資。

報告推算，據保守型投資策略，這些資金在55年內可累積至97.67萬億元，足以滿足香港59%的身故保障需求；若採用適中型或進取型投資策略，甚至有可能超過香港的總保障需求。這表明「BTIR 2.0」策略不僅能為個人投資者帶來更高回報，在宏觀層面上亦可能為解決香港的保障缺口。

