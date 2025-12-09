美減息高度預期提防「獲利回吐」 料更關注2026年步伐 高盛稱3月及6月再減

美國聯儲局將於本港時間周四（11日）凌晨3時公布議息結果，市場普遍預期再減息0.25厘；不過，局方目前亦面臨不少問題，其中包括AI引發高學歷群體失業率攀升、聯儲局官員決策共識不一，加上政府停擺後或令數據失真，市場正等待鮑威爾如何拆局。此外，由於市場已高度預期再減息0.25厘，因此市場焦點料將在於利率點陣圖及2026年減息步伐。

相關文章：下任聯儲局主席「大熱」哈塞特料本月減息0.25厘

AI引發高學歷群體失業率攀升

高盛研究部首席經濟學家Jan Hatzius在最新《全球展望》報告中直言，延期很久的9月就業數據顯示勞動力市場已出現降溫跡象，尤其是高學歷群體的失業率顯著上升，可能是AI和其他提升效率措施所帶來的影響。然而，下一份就業報告及通脹數據分別定於12月16日及12月18日出爐；換言之，上述數據表現將不影響在12月10日議息會議上的決策。

該行預計，明年減息前景相對不明朗，但隨着關稅影響減弱、減稅政策及金融環境放鬆等因素推動，美國經濟將加速增長，聯儲局可能會在2026年1月暫停減息，其後在3月和6月再次減息，最終將聯邦基金利率降至3%至3.25%的區間。

聯儲局內部料出現嚴重分歧

據彭博最新調查41位經濟學家的數據顯示，多數經濟學家預期聯儲局在下周減息後，將從2026年3月開始再實施兩次25個基點的減息。調查指出，僅18%受訪者認為通脹是主要風險，絕大多數專家認為「就業市場顯著走弱」，才是決策者面臨的最大挑戰。

Scope Ratings經濟學家Dennis Shen表示，聯儲局「鴿派」似乎略佔上風，但若聯儲局再度放鬆貨幣政策，預期鮑威爾會強調此後將暫停減息，以等待更多經濟信號。

值得留意的是，絕大多數受訪者預計，本次會議可能出現近年罕見的「嚴重分歧」。隨着聯儲局內部對通脹與就業風險的評估不一，預計將再次出現反對票。當中，堪薩斯城聯儲總裁Jeff Schmid及聖路易斯聯儲總裁Alberto Musalem可能會投下反對票，而聯儲局理事米蘭預計將再次反對25個基點的降息，但會支持減息50個基點。

相關文章：美國減息｜達拉斯聯儲行長稱12月不宜再減息 將觀察數據和金融形勢發展

DWS：停擺後官方數據或失真

對於今次聯儲局會議，DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann提醒，由於早前政府停擺，目前可獲取的官方數據有限且可能失真，將令聯儲局陷入決策兩難。他指出，私人市場數據顯示就業放緩，但官方的申請失業救濟數據仍溫和，加上企業因AI技術發展對招聘猶豫不決，以及通脹維持約3%偏高水平，局方要在鷹派與鴿派之間達成共識並不容易。

他認為，若鮑威爾選擇「鴿派暫停」，可能只是延後失望及其對金融環境與消費的影響；但若進行另一次鷹派減息，則可能挑戰聯儲局的公信力，並鼓勵市場期待更多的寬鬆措施，且考慮到近期有關鮑威爾潛在繼任者的消息，此舉甚至可能再度引發關於聯儲局獨立性的討論。

雖然DWS預期聯儲局本周會減息，但若局方選擇按兵不動，直到1月會議再收集更多數據，亦認為屬情理之中。

富途：港股前景取決內地經濟

另一方面，針對未來投資趨勢影響，富途分析師指出，市場普遍預期再減息0.25厘，相信焦點將在於官員對2026年的減息步伐共識，亦即利率點陣圖。同時，若減息如期落地，充裕的市場流動性有望支撐美股在高位運行，科技及房地產股將特別受惠於融資成本下降，但分析師亦提醒投資者需警惕「獲利回吐」風險。

港股⽅⾯，富途指⾦管局勢必跟隨美國下調基本利率，將帶動HIBOR回落，直接舒緩本地企業借貸及供樓壓⼒，為地產股及REITs注入動⼒，惟港股中⻑線表現仍取決於內地經濟復甦⼒度，減息僅屬流動性層⾯的托底因素。

相關文章：美國減息｜聯儲局12月減息機會達87% 特朗普親信料減0.25厘 即睇最新議息及官員言論