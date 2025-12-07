打工仔上繳薪金給太太管理 臨退休驚覺存款僅剩5萬 專家：夫婦理財首重溝通

近日外媒報道的一宗家庭理財個案引發熱議，一位日本「上班族」男子30年來都將薪金交由妻子管理，以為已累積豐厚資產可安享晚年，但退休前3年才發現存款只剩下不足5萬港元。個案引發網上討論，家庭財政大權應否由夫婦其中一方管理。理財專家李澄幸接受《星島頭條》訪問指，就退休等共同財務目標而言，夫婦應一齊參與。而家庭理財關鍵，在於先對生活開支及預算作出溝通，共同就理財目標努力。

日媒《THE GOLD ONLINE》近日報道，57歲男子佐藤健二（化名）任職於東京一間工廠，年薪約1,200萬日圓（折合約60萬港元），55歲妻子由美（化名）也有做兼職，一家的年收入超過1,300萬日圓。

從結婚至今，佐藤30年來也將家庭財政權交予由美，即每月出糧後均「上繳」太太，再由太太「出糧」給丈夫。佐藤以為經過多年儲蓄，應付退休應綽綽有餘。還有3年退休的佐藤向太太了解戶口情況，才發現結餘竟然只有100萬日圓（約5萬港元）。由美解釋，大部分儲蓄已支付子女私立大學學費，以及在退休前提早償還了樓按。至於每月收入，也因應付食品、日用品開支而所剩無幾。佐藤表示，自己沒參與家庭理財要負一半責任，唯有繼續積累財富，也慶幸不用再承擔教育開支。

共同財務目標應一齊參與

這個案雖然發生在日本，但對香港家庭理財也有啟示，究竟家庭財政應交給夫婦任何一方，抑或共同或分開管理？認可財務策劃師李澄幸認為，沒有標準答案，一個家庭和一間公司一樣，長遠的發展要講求分工，各自負責自己擅長的事情，最基本當然是各自的生活開支需要有足夠的收入去覆蓋。但就共同的財務目標而言，應一齊參與。否則的話，無論結果如何，都很容易有不滿，一來沒有參與感，二來這也是夫妻的共同責任的根本。

李澄幸認為，夫婦就共同的財務目標而言，應一齊參與。

「需要」項目應專款專用

另外，夫婦要共同判斷甚麼是「需要」和「想要」的項目，既然退休是「需要」，應一開始就專款專用，獨立地進行儲蓄。因此個案中的家庭並不是在「儲蓄」，「儲蓄」應是每一筆收入到賬戶時已預留一定比例，但李澄幸直言，很多家庭其實是「用剩」，每個月月底有多少錢剩才儲蓄多少，沒有紀律，長遠效果自然事倍功半。

夫婦要共同判斷甚麼是「需要」和「想要」的項目。

李澄幸又指，夫婦理財首先要做好預算，只有客觀支出預算，再配合收入狀況才有依據。同時夫婦不能跳過溝通，「理所當然」 地認為對方是怎樣想的，也可進一步討論對於未來的預期，以生育孩子為例，孩子出生前後，預算可以大不同，出生後是否讀私立學校或到海外升學，雙方期望均可能不一致，若事事都按「想要」的來，沒有了解家庭收入狀況，財務煩惱自然增多。

開立聯名戶口屬可取辦法

另外，他又說夫妻共同進行家庭理財，開立聯名戶口是其中一個辦法，對於共同財務目標如退休基金，教育基金等，可溝通好預算或目標後，專項設立聯名戶口，一同為特定目標進行儲蓄，但他說這只是一種形式，其他定期一同檢視的方法亦可。

退休規劃 宜先管好強積金

而就退休投資而言，考慮到投資目的是針對「需要」的項目，宜用比較保守的投資方式進行管理。李澄幸表示，對於每月可儲蓄和投資的資源不多的家庭而言，考慮退休問題，宜優先管理到強積金。他假設計算指，一個香港年輕人若20歲開始供款，每月3000（個人+僱主），每年假設平均回報率是4％（實際情況可高可低)，去到65歲，大概可以儲蓄到600萬。進一步假設退休時，物業已經供完，需要時可做安老按揭，或者用強積金所得來購買年金，如此以來，基本的退休生活，應該是可以實現的。

李澄幸續說，然而大多數人的情況依然是不理會強積金，對於普通人來講，這其實是不應該的。強積金的基金選擇而言，如果對投資沒有信心，選擇「懶人基金」，相信總比完全不理會或全部放置於保守基金為佳。

相關文章：港漂月入1.5萬自嘲「低過洗碗工」 為香港身份證淪月光族 專家教622儲蓄法