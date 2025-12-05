強積金首三季回報逾15% BCT調查：市民滿意度未同步上升

強積金受託人BCT表示，11月的AQUMON MPF「綜合基金指數+通脹指數」於2025年下半年失守，錄得 -0.25%的輕微跌幅。BCT業務定位及客戶方案高級總監王玉麟指，雖然2025年11月強積金市場短暫回落，但全年表現依然亮眼，強積金總資產更連續第七次創下歷史新高。

平均滿意度僅5.2分

雖然2025年年初至第三季回報逾15%，但市民的滿意度卻未能同步上升。據BCT由2023年11月至2025年10月期間，每月隨機抽選香港市民進行調查並編製的《強積金回報滿意調查》（截至今年10月）的數據顯示： 受訪者認為未來5年合理的強積金年均回報率為 6.4% ；現時對強積金回報的平均滿意度僅 5.2 分（滿分 10 分） 。

王玉麟表示，在今年強積金市場普遍造好的情況下，調查顯示的平均滿意度僅略高於「一般」水平，反映出投資者存在「心理落差」，投資者往往對短期波動更敏感，忽略了長期回報的累積。滿意度僅屬中位數，顯示不少市民對強積金投資表現缺乏深入理解，甚至抱持「漠不關心」態度。

勿憑一兩個月表現判斷成效

他指，即使市場表現良好，若市民不主動管理帳戶，回報感受仍然有限。強積金是長線投資，不能單憑一兩個月的市場表現來判斷成效。對打工仔而言，即使市場短期波動，長期持續供款與資產配置才是確保退休保障的關鍵。

IPP Financial Advisers Limited 董事彭永東表示，今年截至第三季，強積金成員人均回報超過15%，創近年新高，總資產達15,300億港元。積金局數據顯示，強積金總資產中約11%配置於保守基金，過去一年平均回報2.5%，但減息周期將壓縮其未來表現，低風險成員需留意收益潛力下降。定期檢視強積金投資組合屬長線理財關鍵，而緊急之事；建議設定定期提示或使用自動化工具，將組合檢討定期化，避免錯過調整時機。

