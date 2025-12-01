大埔宏福苑五級火｜HKCERT籲提防騙徒利用火災詐騙 留意3大詐騙手法

香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）表示，近期大埔火災造成重大傷亡，社會各界紛紛捐款以支援救災及援助工作，但有騙徒正利用火災名義進行詐騙，包括假冒慈善機構或院方、發放惡意連結及二維碼（QR Code）聲稱籌款，甚至假扮義工意圖收集災民的個人及銀行訊息。

強烈呼籲市民提高警覺

針對近日有騙徒以不法手段利用居民的個人資料，包括渾水摸魚冒認居民身份領走1萬元應急錢或冒認災民領取援助，HKCERT強烈呼籲市民提高警覺，避免善款及個人資料落入不法之徒手中。

詐騙手法包括：

1. 假網站及釣魚訊息：騙徒冒充慈善機構，例如假冒「香港聖公會福利協會」，發送籌款釣魚短訊或電郵，附上惡意連結，誘使市民進入虛假籌款網站，從而騙取善款。

有網民整合其中一宗假網站網址並發帖警示。

2. 虛假二維碼籌款：社交平台流傳「災民急需援助」訊息，同時附上不明來源二維碼，要求即時轉帳。亦有騙徒冒充仁濟醫院籌款，仁濟醫院已澄清，從未授權任何第三方收取善款。

3. 假冒義工收集資料：可疑人士假扮義工，派發虛假的「大埔宏福苑災民登記表」，要求災民填寫姓名、身份證號碼、住址，甚至銀行帳戶及提款密碼；而社會福利署登記證表格並未要求災民提供銀行及提款密碼等。

可疑人士自製假「災民登記表」騙取災民個人資料。

HKCERT防騙建議：

保護個人資料：切勿隨便填寫任何表格，切勿透露個人敏感資料，例如姓名、身份證號碼、銀行戶口號碼、網上銀行帳戶及密碼。

主動核實官方資訊：捐款前，請瀏覽政府新聞網，或向相關機構查證，確認透過官方及可靠途徑進行捐款。如接獲自稱機構職員來電，亦須再三核實來電者身份。

拒絕陌生連結及二維碼：切勿點擊不明連結或隨意掃描可疑二維碼及轉賬至來歷不明的戶口。

使用反釣魚工具：可利用「CyberDefender 守網者」的「防騙視伏器」，通過檢查網址和IP地址等，來辨識詐騙及網絡陷阱。

互相提醒：提醒親朋好友、長者及弱勢群體普及防騙意識，避免他們成為騙徒目標。

