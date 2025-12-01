藥股與礦業股2026年有望翻炒｜曾淵滄

2025年只剩下一個月，對不少股份而言，2025年是豐收的一年，這些股份豐收的力量能不能延續到2026年？不過，也有一些股份，從第一季炒至第三季，狂升數倍，但是仍然有些人遲遲不進場，非得等待股價一升再升才追入，不幸，一追入就是摸頂，現在也不知道如何是好，只能期待2026年這些股能再度翻炒。今天先談藥股與礦業股。

近期不少新股上市，其中不乏藥股，這些新上市的藥股往往一上市，股價就上升1倍，吸引許多股民借孖展申請。問題是這些股份多數是沒有盈利的股，拿股民的錢繼續做研究，希望將來賺大錢，能不能賺大錢，得靠點運氣，只適合小賭怡情，或者乾脆在抽中之後，一上市就賣掉，賺點小錢，高興高興。

三生製藥再升能力仍強

此外，還有另一些已經上市多年的藥股今年出現翻炒現象，股價表現也很好，部分由年初至今上漲接近1倍以上。其中三生製藥（1530）表現最佳，理由是三生得到美國大藥廠的超大定單，已經保證了未來數年的龐大利潤，因此今年股價上漲4倍，展望2026年，應該仍有很強的上升空間，但是，今年升4倍、如果期望明年再升4倍，就等於升了16倍，可能性應該不大，但是再上升的能力還是很強。

倒是那些在今年上升接近1倍的藥股，明年再大幅上升的空間可能更強，理由是這類股屬於翻炒，數年前炒過一次，然後經過大調整後今年再翻炒，現價可能還低於當年第一輪炒作時的高位，換言之，蟹貨是存在的。這幾年間，這些藥廠的新產品大大增加，銷量也顯著增加。值得留意的股份包括中國生物製藥（1177）、翰森製藥（3692）、藥明生物（2269）等。

明年金價再漲機率不小

黃金價格連月上漲，主因是不少中央銀行在買黃金，理由是美國狂印鈔票，美元的認受性下降，因此金礦股炒起，大部分金礦股股價今年都倍升，金礦股股價與金價之間不是以同比例升跌，而是有很大的放大作用，金價升1%，金礦股可能升5%。同理，金價下跌，金礦股股價也會急跌。明年金價再上漲的機率不小，因此，金礦股依然有吸引力，但是要有面對急升急跌的心理準備。

黃金漲價，金飾股也炒起，不過，有部分金飾股炒作太過瘋狂，已經從高價大幅下跌，也不知道明年是否有機會恢復今年的最高價，老鋪黃金（6181）就是一個例子。

金價上漲，也帶動其他金屬價格上漲，於是銅礦股江西銅（358）、鋁礦股中鋁（2600）的股價今年有不錯的表現，升幅超過1倍，但是仍然有潛質於2026年再上一層樓。而且，金礦股非常多，良莠不齊，有些金礦經營不善，連累股價，倒是銅礦股與鋁礦股不多，較易選擇。

曾淵滄

