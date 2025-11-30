小股民遺失農行實物股票 手尾長兼要登報 貴過近6000元貨值 附報失補領方法

相信不少「老股民」總會手持幾張實物股票證書，不少人也鍾愛這種持有實物感覺，有實實在在擁有公司股份的真實感。不過，一旦遺失實物股票證書，便會「有股沽不得」，兼且要面臨繁複的報失及補領程序。

中央證券登記：首三季2200宗報失

遺失股票有多常見？據中央證券登記回應《星島頭條》的查詢，2024年全年約有2,600宗報失股票申請，而2025年首三季已有約2,200宗個案。截至今年9月30日，該公司為約1,100家上市公司客戶，管理超過1,000萬份實物股票證書。

股民唐先生接受《星島頭條》訪問，2010年以IPO認購農業銀行(1288)，他憶述當年農行H股IPO全城矚目，故自己也跟隨朋友和同事，以「白表」認購了兩手。翻查當年報道公開發售有11.7萬人入表申請。據悉四成人循白表認購，總共獲派約1.6億股實物股。

當年農行上市價為3.2元，唐先生中簽一手，貨值3200元。由於唐先生並非活躍的股民，多年來他「定時定候」收到農行股息支票，收息金額也不俗，便繼續持有沒有太關心股價上落。

今年港股，尤其內銀股表現不俗，唐先生突然發現持股已倍升，才打算沽出套現。

今年港股表現強勢，唐先生某日心血來潮打開股票報價網站，才發現農行原來已6元、即其農行股份價值約6000元，較當年IPO上升一倍，才打算沽出套現。

不過，現時股民要沽出實物股票，需要找證券行或銀行將股票存倉，才可以在聯交所出售，於是唐先生回家翻箱倒籠地尋找，但其農行股票證書卻遍尋不獲，唯有向股份過戶處查詢，職員向他坦言「每日都有股民查詢報失股票」，他了解報失及補領實物股票的程序及費用，才發現開支竟然多於其農行賺幅。

書面通知過戶處及進行宣誓

本港上市公司大多選用香港中央證券登記有限公司，以及卓佳證券登記有限公司作為過戶登記處，而唐先生持有的農行是採用香港中央證券登記。記者分別向兩間過戶處查詢，其報失程序相若，股民需向股份過戶登記處提交補領實物股票的書面通知，兩機構均有專用表格；同時，股民可到各區民政事務署，或律師面前宣誓聲明遺失股票，選用民政事務署宣誓服務好處是費用全免。

其後股票過戶處會跟據股民申報遺失股票的情況，計算涉及的費用。首先，若股票價值超過20萬港元以上，兩間過戶處手續費均為400元；20萬港元或以下手續費則為200元。

本地報紙登廣告逾6000元

另一個關鍵則是公司註冊地，對於香港註冊公司，若股票價值20萬元或以下只需在公司網站發布公告；但價值超過20萬港元的話，則需要刊登在政府憲報，客戶服務處指至少要8000元，視乎股票項數篇幅而定。

至於唐先生買入的農行，屬內地註冊公司(H股)，不論股票價值多寡，也需要在本地報紙刊登廣告，收費約6000至7000元。另外，獲發每張新證書收費2.5元。時間方面，H股由報失到補領股票或需時4至5個月，非H股價值超過20萬元需時約半年，價值少於20萬元則需時約3個月。

若離世親人持有的實物股票遺失，同樣要進行補領新股票的程序，方可承繼。

親人離世 後人亦需補領股票

另外，若離世親人持有的實物股票遺失，同樣要進行補領新股票的程序，方可承繼有關股票。繼承人需向遺囑認證登記處申請遺囑認證授權書，並聯絡過戶處要求補領股票，完成後過戶處會把股票從已故持有人轉移給遺囑執行人/管理人。

香港將實施「股票無紙化」，有關規定將於2026年初起適用於新發行人；其他證券則在2026年至2031年初分批過渡至無紙證券市場。不過「無紙化」對已經遺失股票的投資者而言，他們仍需補領股票。Vistra卓佳董事總經理兼IPO及過戶處總監鍾絳虹向《星島頭條》表示，無紙化的意思是不需要實物股票去證明法定股權。當投資者的上市公司將來實施「無紙化」，他們需到過戶處開設稱為USI的帳戶，並將實物股票交回過戶處去實物化，即轉換為無紙形式。因此對已經遺失股票的投資者而言，他們仍需完成所有必要的補發程序。