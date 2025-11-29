白銀單日升逾6% 期銅價同創新高 芝商所「死機」導致貴金屬市場大波動

早前芝商所集團旗下商品交易所發生持續數小時故障，導致貴金屬價格大幅波動，白銀和銅齊創新高，白銀期貨單日大升逾6%，曾高見每盎司57.25美元，突破10月創下的高位。倫敦金屬交易所（LME）銅期貨結算價上漲2.3%。另外現貨金亦升近2%，至每盎司4239.44美元；紐約期金升1.2%至4254.9美元。

「冷卻問題」致暫停交易

芝商所於香港時間周五下午約6時確認，因CyrusOne數據中心「冷卻問題」暫停所有市場交易。至同日晚上9時40分左右，確認所有市場已完全恢復交易。

今次銀行急升有多重因素疊加，芝商所旗下紐約商品交易所(COMEX)故障數小時、美國「黑色星期五」致交易量淡靜，加上市場對聯儲局12月降息的預期升溫、資金流入實物資產支撐ETF，以及供應持續緊張均推升銀價；而銅價亦在供應短缺、看漲預測背景下大漲。

白銀今次創新高，距離上個月倫敦主要交易中心出現供應嚴重緊張僅一個多月，當時倫敦銀價飆升，超過上海和紐約價格。儘管近5,400萬盎司白銀抵達倫敦緩解了緊張狀況，但市場仍明顯偏緊。

分析師料銀價或進一步上漲

而白銀流入倫敦市場，已開始對包括中國在內的其他交易中心造成壓力。根據交易所數據，上海期貨交易所關聯倉庫的白銀庫存近日降至2015年以來最低。德國商業銀行分析師在周五較早時的報告指：「短期內，如果中國登記白銀庫存繼續下降，則不能排除價格進一步上漲的可能性。」

至於銅價，在今次上漲之前，礦企、冶煉商和貿易商本周在上海舉行了會議，重點討論了市場趨緊問題。Mercuria Energy Group Ltd.金屬業務負責人Kostas Bintas重申其看漲預測，警告稱，爭相將金屬運往美國的行為，可能會抽空其他地區的庫存。

