話說我們把Webb-site復活了沒幾天，發生了一件事：事發該天中午，流速忽然變慢，從平時的不到1秒，降至10秒左右。

影響正常用戶流速

於是我們便去調查原因，原來是OpenAI和字節跳動在拿我們的資料，而且拿得十分狼，即是短時間拿得很多，因而影響到正常用戶流速。本來，Webb-site是有一日的存取數量上限，一天不超過300次。

David Webb生於1986年，在牛津大學埃克塞特學院數學系畢業，曾開發Sinclair ZX Spectrum及Commodore 64電腦遊戲，所以他是懂得電腦運作，整個Webb-site的後台都是他本人搞的。

不過我們是AI同行，都明知AI需要讀取資料，本着與人為善的精神，於是把存取上限取消了，結果就是……。

對此拍擋Allen的評語是：「我們開了十多天，OpenAI和字節跳動已來拿資料，這證明了它們對市場的反應迅速，是好公司！」

周顯

