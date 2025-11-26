內地流傳「股票虧損保險」訛稱年回報272倍 猶如龐氏騙局 港保險公司多度澄清不實

近期內地流傳一種名為「安我股保」的保險，聲稱是「全網首家股票網路保險」及「散戶之光」，除了背靠香港保險公司外，又稱與中信證券戰略合作，如果投保的個股出現虧損，當天就可全額理賠，且不需要提前支付保險費，最低投保金額僅100元，最短投資周期僅1個交易日，而且一年回報率可高達272倍！不過，一系列宣傳已獲相關機構澄清，安我保險強烈譴責任何冒充公司進行詐欺的非法行為，另有指這是典型「龐氏騙局」。

自稱香港保險公司創新險種

據內媒《第一財經》引述「安我股保」宣傳資料指出，該保險自稱為香港安我保險有限公司旗下創新險種，隸屬於總公司獨立的事業部門，是內地第一個專屬股民個股保障的險種，具體模式為投保的個股出現虧損，「安我股保」將立即全額賠付，若投保的個股出現盈利，「安我股保」將抽取30%盈利作為保費收入。

內地流傳的「安我股保」宣傳資料。

「投入6000元，12個月後164萬」

值得留意的是，「安我股保」每日會提供適合投保的機構牛股，客戶購買推薦的機構牛股後，保險會自動承保，而操作策略為「當天買入，第二交易日就賣出，T+1超短線操作，最快時間看到效果」，預計收益為1%至10%之間。

宣傳資料又指，「投入本金6,000元，首次充值到帳6,240元；第1個月後獲利9,646元；第2個月後盈利14,913元；第3個月後盈利23,988元；第6個月後盈利114,528元；第12個月後164萬元」，換言之，所謂的回報率一年可高逾272倍。

安我保險強烈譴責冒充行為

不過，一系列宣傳很快已獲相關機構澄清。本港虛擬保險公司安我保險（Avo）曾於今年1月、7月、9月分別發出了3條澄清公告，稱部份自媒體持續發布不實消息，訛稱公司推出「安我股保」金融產品，並捏造相關負責人「林新天」進行訪問，強烈譴責任何冒充公司進行詐欺的非法行為，並聲明從未與中信證券有任何形式的合作關係，包括但不限於產品開發、銷售或行銷等方面。

中信證券：嚴正聲明資訊不實

中信證券也於10月20日發佈了風險提示，稱有不法分子透過網路、社群媒體散播假訊息，謊稱中信證券與安我保險合作，嚴正聲明上述資訊嚴重不實，屬於違法行為。

另一方面，李旭反傳防騙團隊負責人李旭亦向內媒指出，「這是一家典型的冒充香港正規保險公司、打着股票投資幌子的資金盤」，主要在社交平台篩選目標，並偽裝成薦股大師，用虛假收益營造賺錢的假象，實際上這些收益可以透過人為後台操縱，同時透過推薦獎、團隊獎等形式不斷「拉人頭」，屬於典型的龐氏騙局。

事實上，目前市面上還沒有可以理賠股票虧損的正規保險產品，雖然2023年曾出現過一款名為「上市公司違規責任保險」的保險產品，但當時引起了較大爭議，並且很快已下架。