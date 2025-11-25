收藏卡牌變另類投資 一張NBA卡爆升10倍至30萬 資深玩家：Buy what you like

在傳統股市波動、樓市整固下，部份資金已悄悄流向「另類投資」，其中卡牌市場再非昔日單純的童年玩意，不少遊戲卡與運動卡均吸引投資者與收藏愛好者關注，一張NBA球星居利（Stephen Curry）卡牌可大升10倍至30萬元，但亦有人因買錯西蒙斯（Ben Simmons）卡牌而損手9成。對於新手如何入場，有資深卡牌投資者直言「Buy what you like（買你喜歡的東西）」；另有指收藏世界龐大，因此不必追求全面，從自己熟悉的系列入手就好。

有關卡牌可分成運動卡和遊戲卡兩個完全不同的世界，近六成是動漫IP主題的集換式卡牌，例如廣受歡迎的《寶可夢》、《龍珠》、《海賊王》及《遊戲王》等；另一類則為運動卡及球星主題，涵蓋籃球（NBA）、棒球（MLB）、美式足球及足球等。

「以卡養卡」 每月流水達10萬

資深私人投資者唐偉軒（Jasper）接受《星島頭條》訪問時表示，收藏卡牌源於兒時母親鼓勵他學習英文，以Pokémon卡作為獎勵；長大後亦開始接觸及收藏球星卡，如今已建立起一套成熟的「以卡養卡」生態系統，透過在網上平台進行買賣及將卡牌送往評級賺取利潤，令資金不斷回籠流轉。他透露，目前每月在卡牌市場的資金流水高達約10萬元。

另一位資深收藏家陳生（Michael）則對Pokémon情有獨鍾。他從小便是Pokémon卡牌迷，惟中一後為了專注學業而忍痛「退坑」，中間斷層長達20多年。直至去年因病在家休養，翻出塵封多年的舊卡，令他重回「卡坑」，現時每月平均斥資5至6萬元收購心頭好。

運動卡如「賭人」 高風險高回報

Jasper形容，「運動卡有『人』嘅因素，升幅可以好誇張。」其手持一張NBA球星居利（Stephen Curry）的Kaboom系列簽名卡，在一年前以約3萬元入手，如今市值已飆至30萬，升幅高達10倍。

然而，高回報伴隨的是高風險，「運動員係人，會受傷，會有醜聞。」Jasper打趣道，「比卡超唔會同米奇老鼠爆醜聞，所以Pokemon卡嘅價格相對穩定。」他又分享，自己曾斥資50萬購入NBA球星西蒙斯（Ben Simmons）的卡，結果該球員表現一落千丈，「依家嗰堆卡可能4、5萬都唔值，想要賤賣也沒人要」。

另一收藏家Michael對此表示認同，相比起大起大落的球星卡，他更鍾情於Pokémon卡，專攻由專業機構評分滿分的「比卡超」及其Cosplay變裝系列。他指出，Pokemon中的「御三家」及比卡超較為穩定，價格相對「硬淨」。目前他手頭上最貴的一套Mario Pikachu（瑪利歐聯乘比卡超系列），目前市值約29.8萬元，較入手價升一成。

「裸卡」評分後 隨時升值10倍

值得留意的是，在卡牌投資的世界，「評級」是指將未經鑒定的卡牌送往權威機構（如PSA）進行封裝及評分。Jasper直言，自己傾向買入潛質優厚的「裸卡」再自行送評，因為一旦博中滿分（PSA 10），可獲得極高回報。他舉例，「假設一張裸卡買入價係500蚊，如果評到PSA 10，市值隨時變成5,000至6,000蚊，升幅高達10倍。」

然而，隨着卡價水漲船高，亦有不法分子乘虛而入，令市場出現假卡。Michael透露，雖然自己幸運地未遇過假卡，但他身邊有朋友曾購入一張價值約15萬的卡牌，最終發現是高仿品，十多萬本金瞬間化為廢紙。

新手入場宜先清楚實際行情

對於現時是否入場良機，Jasper認為卡價由今年2月至今保持升勢，已經處於高位，儘管目前持續有新投資者進場，但預計明年中市場或出現調整。Michael亦表示，目前卡價處於相對高位，加上明年是Pokémon 30周年，市場憧憬會有新一輪升浪，但他亦稱，無法估算最高位，因此建議投資者最好追求自己能力範圍內的卡牌。

對於有意入場的新手，兩位投資者均給出一致的建議，「Buy what you like（買你喜歡的東西。）」Jasper稱，收藏卡牌應該是收集自己喜歡的東西，舉例喜歡比卡超，就買一些幾百元的比卡超卡牌，之後慢慢升級。

Michael建議，新人進入市場前，最好先慢慢認識整個市場環境，做好充分的功課，例如研究清楚各種卡的實際行情，徹底了解市場的真實價位之後，才正式入手目標卡牌。

他又表示，Pokémon的收藏世界非常龐大，沒有人能夠收集齊所有東西，因此一開始不必追求全面，而是從自己真正喜歡、也相對熟悉的系列或卡牌入手就好，當慢慢買、慢慢玩，滾一陣子雪球之後，自然會越來越熟悉市場，信心和眼光也會提升，這時候就會開始對四位數、五位數，甚至六位數的高價卡產生興趣和鑑賞能力。