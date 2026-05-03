定存攻略｜5月港元定存息普遍上調 12個月最高2.75厘 富邦推3個月優惠

【定期存款/定存/高息定存】美國聯儲局上周一如市場預期維持利率不變，同時在美伊戰爭陰霾下，減息預期已逐漸降溫，甚至有加息的可能性。港元定存息率方面，踏入5月有輕微上升之勢，其中包括Livi Bank、信銀國際及集友銀行等均見上調息率。若以3及12個月港元定存計，以平安數字銀行提供的2.7及2.75厘最高；以6個月港元定存計，則WeLab Bank、象象銀行及富融銀行均提供2.65厘。此外，富邦銀行近日亦推出了一項3個月定存優惠，息率為2.55厘，適用於新舊客戶。

定期存款利率比較｜哪間銀行定存利息高？

．平安數字銀行12個月2.75厘

平安數字銀行繼續推出港元新資金定存優惠，6個月2.6厘，12個月則為2.75厘，存款要求為100元至100萬元新資金，惟額度有限，額滿即止，推廣期至5月31日；至於3個月定存現有客戶為2.7厘。美元定存方面，該行3、6及12個月息率劃一為2.7厘。

新客優惠方面，該行全新個人合資格客戶由即日起至5月31日期間，使用推薦碼開立存款賬戶及敘造1個月港元定存，首50,000元可享8厘年利率；同時，開戶首30日內，首50,000港元活期存款亦可享8厘存款年利率。若於6月30日前進一步開立投資賬戶並激活相關服務，更可享總值2,000港元或249美元現金回贈券。

同時，該行個人客戶推薦好友開戶並開立指定港元定存，即獲500元獎賞。每位推薦人於該活動期內累計獎賞上限為10,000元（即計算最多20位成功推薦）。活動期內累計成功推薦人數排名前三之推薦人依次可獲額外獎賞2,888元、1,888元及888元。至於被推薦人於成功開戶後，頭30個曆日首5萬元活期存款亦可享8厘存款年利率，以及開立1個月港元定存首5萬元可享8厘年利率。

此外，該行推出限時外幣兌換定存優惠，即日起至5月31日，該行客戶於「定期存款」頁面，揀選標示「外幣兌換優惠」的產品開立定存，即可同步完成外幣兌換及定存開立，並可享最高21厘息率優惠。

一周高息定存

．WeLab Bank特選客6個月2.65厘

WeLab Bank近日延長兩款港元定存優惠，不論是新資金或現有資金，6個月可享2.55厘，108天可享2.45厘，起存金額僅10元。

其他定存方面，港元定存3個月定存息率為2.38厘，6個月2.45厘；8個月及12個月分別為2.47厘及2.45厘；此外，該行提供18及24個月超長期定存，息率均為2.25厘，起存額為10元。若為特選客戶，3個月、6個月及12個月定存息率更分別達2.5厘、2.55厘及2.65厘。

美元定存方面，1個月為3厘，3、6及12個月分別為3.38厘、3.4厘及3.3厘，起存額10美元。若為特選客戶，3個月定存息率更達3.5厘。

．象象銀行12個月2.65厘

「象象銀行」港元定存息率3個月2.3厘，4個月2.4厘，6個月2.45厘，9個月及12個月則分別為2.5厘及2.65厘，起存額為1,000元。美元定存方面，該行3個月及4個月分別為3.45厘及3.55厘，6個月、9個月及12個月則分別為3.65厘、3.7厘及3.7厘。

．富融銀行12個月2.65厘

富融銀行（Fusion Bank）現有客戶3個月港元定存息率上調至2.4厘；6個月及12個月定存息率則為2.5厘及2.65厘，起存額為1元。美元定存方面，該行3個月息率為3.5厘，6及12個月息率均為3.7厘。

此外，該行在「快閃星期一」活動推出年利率高達25厘港元定存優惠。該行新客戶於5月31日前用邀請碼「FLASH2026」開戶，並存入新資金，可於星期一搶25厘的14天港元定存優惠，名額1,000份；每份額度為5萬元，每位客戶限搶一份。同時，該行亦提供7天8.8厘及18個月的2.75厘優惠，名額分別有100份及1,000份，每份額度為1萬元及5萬元，每位客戶可搶1份及60份，適用於新客戶及現有客戶。

．富邦銀行3個月2.55厘

富邦銀行推出新資金定期存款優惠，3個月2.55厘，起存額50萬元。此外，該行4個月及6個月港元定存息率為2.45厘，1個月及2個月分別為2.05及2.15厘，12個月則為2.5厘，起存額50萬元，不論新舊資金，需經Fubon+手機應用程式申請。

至於該行3個月美元定存息率為3.75厘，1個月及2個月分別為3.5厘及3.65厘，4個月、6個月及12個月則為3.65厘、3.65厘及3.5厘，起存額為65,000美元或以上。

．華僑銀行12個月2.52厘

華僑銀行1個月及3個月港元定存分別為1.85厘及2.2厘，6及12個月定存為2.45厘及2.52厘，適用於宏富理財客戶，起存額10萬元新資金；若為一般個人客戶，則起存額需50萬元新資金。至於美元定存，3個月及6個月分別3.6厘及3.55厘，12個月則為3.38厘，起存額為等值10萬港元新資金，適用於宏富理財客戶及個人客戶。

此外，該行宏富理財推出了第二季開戶禮遇，推廣期至6月30日，其中定存3個月「一口價獎賞」最高2.88厘（包括相應現金獎賞），首筆單一港元定存金額需300萬元或以上（上限500萬元)；若首筆單一港元定存金額為100萬元至300萬元以下，3個月期息率為2.6厘。

．Livi Bank定存12個月升至2.5厘

Livi Bank港元定存息率3個月、4個月及6個月回升至2.45厘，9個月及12個月均為2.5厘，起存額5萬元或以上；若起存額為500至5萬元以下，3個月及4個月分別為1.1及1.2厘，6個月及9個月1.3厘，12個月則為1.6厘。美元定存方面，3、6及12個月息率分別為3.5厘、3.3厘及3.2厘。

．星展特選客3個月最高2.5厘

星展銀行網上3個月期港元定存息率2.1厘，6個月及12個月分別為2.1及2厘，起存額為5萬元以上，適用於星展豐盛理財及私人客戶，以及一般星展客戶。美元定存方面，該行網上3個月期定存息率為3.3厘，6個月及12個月分別為3.2厘及2.8厘。

此外，該行推出了一項特選個人客戶網上新資金定期存款優惠，推廣期至5月31日，合資格客戶需事先登記，並以新資金開立合計50萬港元或65,000美元或以上定存，可獲額外年利率獎賞，其中港元定存3個月最高2.5厘，美元定存3個月最高3.9厘。

．Mox定存12個月2.5厘

Mox Bank港元定存3個月及6個月息率分別為2.1及2.3厘，12個月上調至2.5厘，起存額最低1元。此外，該行為市場上罕有提供36個月及48個月港元定存的銀行，息率均為2.3厘。美元定存方面，該行1個月及2個月定存息率為3.3厘，3個月及6個月均為3.4厘，12個月為3.3厘。

．螞蟻銀行12個月2.5厘

螞蟻銀行港元3個月定存1.8厘，6個月2.2厘，9個月及12個月則為2.3厘及2.5厘，起存額為1元新資金。此外，該行提供18個月及24個月港元定存，息率均為2.3厘。美元定存方面，1、3、6、9及12個月息率一律為3厘。

．工銀亞洲98天及188天2.48厘

工銀亞洲現有工銀財富客戶，以全新資金到分行開立港元定存，98天及188天均為2.48厘，存款額需300萬元或以上；若為工銀財富或理財金賬戶，98天及188天為2.43厘，存款額需80萬元或以上；若為零售銀行個人客戶，存款額為5萬元以上，98天及188天均為2.38厘。

美元定存方面，該行98天或188天最高3.8厘及3.75厘，起存額10萬美元或以上；若起存額15,000美元或以上，息率分別為3.75厘及3.7厘。

此外，該行設有新客戶手機銀行「e開戶」定存3個月3.88厘優惠，存款額為1,000元至10萬元，推廣期至6月30日。至於該行全新工銀財富客戶，若以10萬至300萬元到分行開立3個月港元定存，最高息率2.88厘；若為全新理財金，3個月最高2.78厘，起存額10萬至80萬元；理財e時代或綜合客戶3個月最高2.68厘，起存額10萬元或以上。

．信銀國際3個月上調至2.45厘

中信銀行（國際）新舊客戶經「inMotion動感銀行」開立港元定存，3個月期息率上調至2.45厘，6個月及12個月分別為2.38厘及2.35厘，起存額為10萬元新資金；若起存額為1萬元新資金，3、6及12個月息率，則分別為2.4厘、2.23厘及2.3厘。美元定存方面，3個月及6個月期息率均為3.6厘，12個月則為3.4厘，起存額為1萬美元新資金。

．建行亞洲3個月最高2.45厘

建行亞洲客戶以合資格新資金開立3、6及12個月定存，息率最高均為2.45厘，起存額需100萬元或以上；若起存額低於100萬元，息率為2.4厘。美元定存方面，3個月最高3.65厘，6個月及12個月最高3.7厘，起存額需10萬美元或以上。

此外，該行全新「智選理財」客戶可享3個月5.88厘港元定存優惠，以本金5萬元計，到期後可獲741元利息，優惠期至6月30日。至於新客戶開立「貴賓理財」帳戶，以100萬至250萬元開立3個月港元定存，當中首20%資金年利率為6.88厘，其餘80%資金需以另一定期存款利率作計算，優惠期同樣至6月30日。

．南商定存5個月2.45厘

南洋商業銀行港元定存5個月2.45厘，而且不分理財客戶或一般客戶。同時，該行3個月期息率2.3厘，起存額100萬元，但需為特選理財客戶；若為一般理財客戶，息率為2.25厘。至於6及12個月最高息率則為2.4厘及2.3厘，同樣屬特選理財客戶優惠；若為一般理財客戶，息率為2.4厘及2.25厘。其他客戶方面，3個月2.2厘，6及12個月息率則為2.4厘及2.2厘，起存額10萬元。

若為美元定存的話，特選理財客戶3個月最高3.55厘，6個月及12個月分別為3.5厘及3.25厘；若為一般客戶，3、6、12個月期分別為3.45厘、3.4厘及3.15厘，起存額為等值10萬港元。

．大新6個月最高2.4厘

大新銀行VIP客戶3個月港元定存息率上調至2.3厘，6個月期為2.4厘，12個月期為2.1厘，起存額需20萬元；一般客戶方面，3個月及6個月期最高2.2厘及2.3厘，12個月則為2厘，但起存額需100萬元；若起存額20萬元至100萬元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客戶3個月及6個月最高3.5厘及3.4厘，12個月亦有3.4厘，起存額為等值港元100萬或以上；一般客戶方面，3個月及6個月期最高3.2厘及3.1厘，12個月為3.1厘，起存額亦需等值100萬港元。

．集友銀行3個月增至2.4厘

集友銀行3個月港元定存上調至2.4厘，4個月2.35厘，6個月2.3厘，12個月則為2.1厘，起存額為100萬至5,000萬元新資金；若起存額為20萬至100萬元以下，3、4、6及12個月定存息率，分別為2.25厘、2.2厘、2.15厘及1.85厘，上述優惠只適用於分行。

美元定存方面，3、4、6及12個月定存息率分別為3.6厘、3.6厘、3.55厘及3厘，起存額為12.5萬至1,000萬美元新資金；若起存額為3萬至12.5萬美元，3、4、6及12個月定存息率，分別為3.3厘、3.3厘、3.25厘及2.75厘，同樣只適用於分行。

．大眾銀行6及12個月2.3厘

大眾銀行港元定存3個月2.25厘，6個月2.3厘，12個月期則為2.3厘，起存額為50萬元，適用於新舊資金，並需以電子銀行辦理。若起存額為10萬至50萬元以下，3個月及6個月分別為2.3及2.25厘，12個月息率為2.25厘；起存額為1萬至10萬元以下的話，3個月、6個月及12個月則分別為2.25厘、2.2厘及2.2厘。

．滙豐定存3個月2.2厘

滙豐3個月港元定存息率2.2厘，6個月則為2厘，適用於理財客戶、HSBC One及其他客戶，起存額為1萬元新資金。美元定存方面，滙豐理財客戶3個月及6個月期美元定存息率分別為3.2厘及3.1厘，12個月期則為3厘；HSBC One及其他客戶則分別有3厘、2.9厘及2.8厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

此外，滙豐繼續提供1個月港元定存最高10厘的優惠，起存額為10,000元，但需要加入「交易薈」，並每月至少需完成一項交易。值得留意的是，若每月交易金額越多，經紀佣金將越少、10厘息定存上限亦會越高，其中每月交易金額要求由1元至4,000萬元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限則由1萬元至最高400萬元。

．恒生定存3個月2.2厘

恒生銀行3個月及6個月港元定存息率分別為2.2及2厘，需透過網上理財開立，適用於優越私人理財、優越理財、優進理財或綜合戶口，起存額同為1萬元新資金。至於該行美元定期存款3個月及6個月期，息率分別為3.3厘及3.2厘，起存額美元2,000或以上。

．東亞銀行6個月2.2厘

東亞銀行網上3個月及6個月港元定存息率為2厘及2.2厘，起存額1萬元新資金，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；而至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則為1.95厘及2.15厘。12個月期方面，顯卓私人理財或顯卓理財客戶最高2.3厘，至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則為2.25厘。

美元定存方面，3個月及6個月分別為3.4及3.2厘，12個月則為2.9厘，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；若為至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口，3、6及12個月息率分別為3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存額需為1,000美元或以上。

．中銀香港3個月2.1厘

中銀香港一般3個月定存息率2.1厘，6個月則為1.9厘，起存額1萬元，需透過網上理財或手機銀行開立，除了適用於私人財富、中銀理財客戶外，亦適用於智盈理財、自在理財及其他個人客戶。

美元定期存款方面，私人財富及中銀理財客戶可享3個月定存息率3厘，6個月定存則為2.9厘；若為智盈理財、自在理財及其他個人客戶，息率低0.2厘，起存額為1,000美元。

此外，中銀香港設有「手機開戶高息定存賞」，於6月30日前，全新客戶透過手機銀行應用程式輸入指定推廣碼「BBANEWHKD」開戶，可享港元1個月定存4.8厘，起存額1萬至10萬元，但要留意不適用於分行「二維碼開戶」服務。

．渣打定存3個月2.1厘

渣打銀行一般3個月定存息率2.1厘，6個月1.95厘，12個月則為1.95厘，起存額為1萬元新資金。至於該行美元定存3個月及6個月期為3厘及3.1厘，12個月則為2.7厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

此外，該行推出「高息馬拉松活期存款」優惠，由即日起至5月2日，以開戶當日至8月3日可享高息活期存款年利率，按每階段遞增，有港元、美元可供選擇。其中首階段由開戶日至5月31日，港元有2.1厘、美元為3厘；次階段由6月1日至7月1日，港元有2.3厘、美元為3.1厘；第三階段由7月2日至8月3日，港元有2.4厘、美元為3.3厘；最低存款金額為1萬港元或2,000美元。

聯儲局議息時間表｜美國減幾多息？

根據芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局2026年6月減息0.25厘機會率僅6.7%，維持息率不變機會率則為93.3%。

以下為聯儲局2026年議息時間表：