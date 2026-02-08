Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

定存攻略｜銀行推新春優惠迎馬年 1個月定存最高15厘 一間推3888元現金賞

發佈時間：12:00 2026-02-08 HKT

【定期存款/定存/高息定存】距離馬年已不足兩個星期，若投資者想提早收爐穩陣收息，目前市場上仍不乏定存新春優惠，其中PAObank近日推出了高達12厘及15厘的1個月港元定存，以吸引新客；現有客戶方面，該行3個月港元定存最高可享2.9厘。此外，星展銀行亦提供了一項農曆新年網上定期存款優惠，合資格客戶最多可獲3,888港元現金獎賞。

定期存款利率比較｜哪間銀行定存利息高？

．PAObank新客最高15厘

PAObank近日推出新春優惠，在2月28日前，現有客戶透過手機應用程式內「開戶迎新大激賞」分享專屬推薦碼，如被推薦人以專屬推薦碼成功開戶並開立10,000港元或以上定存，推薦人即賞500港元，最多可推薦20名好友，即最高可獲10,000港元現金賞。在推廣期間，推薦最多新客戶的首3名推薦人，分別可額外獲得2,888港元、1,888港元及888港元現金賞；換言之，推薦人最高合共可賺12,888港元獎賞。

至於被推薦人成功開戶後，亦可享1個月港元定存優惠，首5萬港元年利率達15厘。此外，該行全新合資格客戶憑推薦碼「PAOBPR」開立個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造1個月港元定期存款，首5萬港元可享12厘高息優惠。

現有客戶方面，存入新資金敘造3個月港元定存，可享2.9厘年利率，存款金額上限為100萬港元，惟額度有限，額滿即止。此外，該行港元定存6個月及12個月息率分別為2.8厘及2.7厘，起存額為100元。美元定存方面，該行3、6及12個月息率劃一為2.9厘。

另一方面，該行亦設有外幣兌換定存限時優惠，透過個人銀行手機應用程式，在「美元定期存款」頁面內，鎖定帶有「外幣兌換優惠」標籤的定存產品，7日定存年利率達12.6厘；14日定存年利率達8厘；1個月定存年利率達5.8厘；以及3個月定存年利率達4.2厘。惟以上年利率僅供參考，年利率將按市場變化調整。

一周高息定存

．星展推3888元現金獎賞

星展銀行近日推出農曆新年網上定期存款優惠，合資格客戶成功登記以合資格新資金開立20萬港元或以上（或其等值）的3或6個月港元、美元或人民幣網上定存，可享最多3,888港元現金獎賞，推廣期至2月28日。

存款金額方面，合資格網上新資金定期存款達20萬至100萬元，現金獎賞為188元；定期存款100萬至500萬元，現金獎賞為888元；定期存款500萬元或以上，現金獎賞則為3,888元。若以500萬元定存3個月計，3,888元現金獎賞相等於額外多0.31104厘；連同基本利率2.35厘，即合共有2.66厘。

此外，該行網上3個月期港元定存息率為2.35厘，6個月及12個月分別為2.2厘及2厘，起存額為5萬元以上，適用於星展豐盛理財及私人客戶，以及一般星展客戶。美元定存方面，該行網上3個月期定存息率為3.35厘，6個月及12個月分別為3.1厘及2.7厘。

．恒生推2個月5厘息優惠

恒生銀行近日推出2個月港元定存5厘息率優惠（包括現行年利率2.4厘及額外年利率2.6厘），推廣期至2月28日，但需符合一項儲蓄存款要求，為3月份港元儲蓄存款增長達20萬元或以上（以2026年3月31日與2025年12月31日對比，並非平均計算）；若存款增長5萬至20萬元以下，則定存總息率為3.5厘。

值得留意的是，往來戶口或定期存款戶口並不包括在儲蓄存款增長之中，因此開立2個月定存的新資金，並不計入3月份儲蓄存款增長。此外，現行2個月港元定存利息上額外增加之利息，將於5月31日或之前才存入港元儲蓄存款戶口。

一般定存息率方面，恒生2個月及3個月為2.4厘，6個月2.1厘，需透過網上理財開立，適用於優越私人理財、優越理財、優進理財或綜合戶口，起存額同為1萬元新資金。至於該行美元定期存款3個月及6個月期，息率分別為3.3厘及3.2厘，起存額美元2,000或以上。

．WeLab定存12個月2.8厘

WeLab Bank港元定存3個月、6個月及12個月最高分別為2.7厘、2.75厘及2.8厘，起存額需20萬元或以上；若起存額為10元，則3、6及12個月期息率為2.6厘、2.6厘及2.4厘。

此外，該行提供18及24個月超長期定存，息率均為2.25厘，起存額為10元。美元定存方面，1個月3厘年利率，3、6及12個月分別為3.3厘、3.3厘及3.2厘，起存額10美元。

．富融銀行3個月2.7厘

富融銀行（Fusion Bank）現有客戶3個月港元定存息率2.7厘；6個月及12個月定存息率則為2.4厘，起存額為1元。美元定存方面，該行3、6及12個月息率均為3.5厘。

此外，該行富融銀行（Fusion Bank）在「快閃星期一」活動中，提供1周8.8厘及12個月2.8厘優惠，名額分別有100份及2,000份，每位客戶可搶1份及60份，適用於新客戶及現有客戶。

美元定存方面，該行1個月、2個月及3個月期息率均為3.3厘，6及12個月則分別為3.25厘及3.1厘。

．天星銀行12個月2.7厘

天星銀行3個月港元定存息率為2.2厘，4個月2.35厘，6個月2.5厘，9個月及12個月則分別為2.6厘及2.7厘，起存額為1,000元。美元定存方面，該行3個月及4個月均為3.4厘，6個月為3.5厘，9個月及12個月均為3.4厘。

．工銀亞洲98天降至2.65厘

在工銀亞洲開立或持有工銀財富或理財金賬戶，並以全新資金到分行開立港元定存，98天降至2.65厘，188天維持2.5厘，存款額需80萬元或以上；若為零售銀行個人客戶，存款額為5萬元以上，98天及188天分別為2.6厘及2.45厘。美元定存方面，該行98天或188天最高3.55厘及3.4厘，起存額10萬美元或以上；若起存額15,000美元或以上，息率分別降至3.5厘及3.35厘。

此外，該行全新工銀財富客戶，若以300萬元或以上到分行開立3個月港元定存，最高息率2.78厘；至於全新理財金、理財e時代或綜合客戶，3個月最高2.63厘，起存額為10萬元或以上。

．富邦3、4及6個月2.65厘

富邦銀行3個月、4個月及6個月港元定存息率為2.65厘，1個月、2個月為2.35厘，12個月則為2.6厘，起存額50萬元，不論新舊資金，需經Fubon+手機應用程式申請。

至於該行3個月美元定存息率為3.7厘，1個月及2個月分別為3.5厘及3.65厘，4個月、6個月及12個月則為3.7厘、3.65厘及3.5厘，起存額為65,000美元或以上。

．南商3個月定存2.65厘

南洋商業銀行港元定存3個月息率最高2.65厘，起存額100萬元，但需為特選理財客戶；若為一般理財客戶，息率為2.55厘。至於6及12個月最高息率則為2.55厘及2.5厘，同樣屬特選理財客戶優惠；若為一般理財客戶，息率為2.45厘及2.4厘。其他客戶方面，3個月最高2.45厘，起存額10萬元，6及12個月息率則為2.35厘及2.3厘。

若為美元定存的話，特選理財客戶3個月最高3.55厘，6個月及12個月分別為3.5厘及3.25厘；若為一般客戶，3、6、12個月期分別為3.45厘、3.4厘及3.15厘，起存額為等值10萬港元。

．Mox定存12個月2.6厘

Mox Bank下調多個年期的定存息率，其中3個月及6個月港元定存息率分別降至2.25厘及2.3厘，12個月維持2.6厘，起存額最低1元。此外，該行為市場上罕有提供36個月及48個月港元定存的銀行，但息率已雙雙下調至2.3厘，遠較之前近3厘為低。

．大眾銀行3個月2.6厘

大眾銀行港元定存3個月2.6厘，6個月為2.45厘，12個月期則為2.3厘，起存額為50萬元，適用於新舊資金，並需以電子銀行辦理。若起存額為10萬至50萬元以下，3個月及6個月分別為2.55厘及2.4厘，12個月息率為2.25厘；起存額為1萬至10萬元以下的話，3個月、6個月及12個月則分別為2.5厘、2.35厘及2.2厘。

．信銀國際3個月2.6厘

中信銀行（國際）新舊客戶經「inMotion動感銀行」開立港元定存新資金，3個月期息率2.6厘，6個月及12個月分別為2.4厘及1.8厘，起存額為10萬元新資金。若起存額為1萬元，3、6及12個月息率，則分別為2.55厘、2.3厘及1.75厘。

美元定存方面，3個月及6個月期息率最高3.5厘及3.3厘，12個月則為3.15厘，起存額為1萬美元新資金。

．螞蟻銀行6個月2.6厘

螞蟻銀行港元3個月定存2.1厘，6個月為2.6厘，9個月及12個月則分別為2.3厘及2.5厘，起存額為1元新資金。美元定存方面，1個月息率為3.3厘，3、6、9及12個月息率一律為3厘。

．集友銀行3個月2.55厘

集友銀行3個月港元定存2.55厘，4個月為2.5厘，6個月及12個月則為2.45厘及2厘，起存額為100萬至5,000萬元新資金；若起存額為20萬至100萬元以下，3、4、6及12個月定存息率，分別為2.35厘、2.3厘、2.15厘及1.8厘，上述優惠只適用於分行。

美元定存方面，3、6及12個月定存息率分別為3.55厘、3.25厘及2.75厘，起存額為12.5萬至1,000萬美元新資金；若起存額為3萬至12.5萬美元，3、6及12個月定存息率，分別為3.2厘、3.05厘及2.65厘，同樣只適用於分行。

．建行亞洲3個月2.55厘

建行亞洲客戶以合資格新資金開立3個月定存，息率回落至2.55厘，起存額需100萬元或以上。美元定存方面，3個月息率為3.6厘，起存額需10萬美元或以上。

至於新客戶開立「貴賓理財」帳戶，以100萬至250萬元開立3個月港元定存，當中首20%資金年利率為6.88厘，其餘80%資金需以另一定期存款利率作計算，優惠期至3月31日。

此外，該行全新合資格客戶透過｢e賬戶服務｣開戶，可享200元人民幣現金獎賞，若同時開立證券戶口，可以10萬元承做12厘的港元1個月定存，或以10萬元承做5.88厘的港元3個月定存；若僅開立一般儲蓄或支票戶口，則只可以5萬元承做12厘的港元1個月定存，或以5萬元承做5.88厘的港元3個月定存。優惠期至3月31日。

．大新3個月定存2.5厘

大新銀行VIP客戶3個月及6個月港元定存息率，分別為2.5厘及2.4厘，12個月期為2.2厘，起存額需20萬元；一般客戶方面，3個月及6個月期最高2.4厘及2.3厘，12個月則為2.1厘，但起存額需100萬元；若起存額20萬元至100萬元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客戶3個月及6個月最高3.4厘及3.3厘，12個月為3.2厘，起存額為等值港元100萬或以上；一般客戶方面，3個月及6個月期最高3.1厘及3厘，12個月為2.9厘，起存額亦需100萬元。

．花旗銀行1個月2.49厘

花旗銀行現有客戶1個月港元定存2.49厘，不設最高或最低存款額限制，2、3、6及12個月期息率分別為1.66、2.25、1.72及1.56厘。美元定存方面，1個月期最高3.07厘，2、3、6及12個月期息率分別為3.06厘、3.05厘、3厘及2.84厘。惟以上年利率僅為參考，每日或有浮動。

．滙豐3個月2.4厘

滙豐3個月港元定存息率2.4厘，6個月為2.1厘，適於用理財客戶、HSBC One及其他客戶，起存額為1萬元新資金。美元定存方面，滙豐理財客戶3個月及6個月期美元定存息率分別為3.2厘及3.1厘，12個月期則為3厘；HSBC One及其他客戶則分別有3厘、2.9厘及2.8厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

此外，滙豐繼續提供1個月港元定存最高10厘的優惠，起存額為10,000元，但需要加入「交易薈」，並每月至少需完成一項交易。值得留意的是，若每月交易金額越多，經紀佣金將越少、10厘息定存上限亦會越高，其中每月交易金額要求由1元至4,000萬元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限則由1萬元至最高400萬元。

．東亞銀行3個月降至2.3厘

東亞銀行網上3個月及6個月港元定存息率均降至2.3厘，起存額1萬元新資金，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；而至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則降至2.25厘。12個月期方面，顯卓私人理財或顯卓理財客戶最高2厘，至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則為1.95厘。

美元定存方面，3個月及6個月分別為3.4及3.2厘，12個月則為2.9厘，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；若為至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口，3、6及12個月息率分別為3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存額需為1,000美元或以上。

．Livi Bank定存3個月降至2.3厘

Livi Bank港元定存息率3個月降至2.3厘，4個月亦降至2.3厘，6個月為2.2厘 ，9個月及12個月則為2厘，起存額5萬元或以上；若起存額為500至5萬元以下，3個月及4個月分別為1.1及1.2厘 、6個月及9個月1.3厘，12個月則為1.6厘。

美元定存方面，3、6及12個月息率分別為3.5厘、3.4厘及3.2厘。

．渣打3個月2.3厘

渣打銀行一般3個月定存息率2.3厘，6個月及12個月期分別為2.1厘及2.2厘，起存額為1萬元新資金。至於該行美元定存3個月及6個月期為3.2厘，12個月則為2.9厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

．中銀3個月降至2.1厘

中銀香港3個月定存息率2.1厘，6個月則為1.9厘，起存額1萬元，需透過網上理財或手機銀行開立，除了適用於私人財富、中銀理財客戶外，亦適用於智盈理財、自在理財及其他個人客戶。

美元定期存款方面，私人財富及中銀理財客戶可享3個月定存息率3厘，6個月定存則為2.9厘；若為智盈理財、自在理財及其他個人客戶，息率低0.2厘，起存額為1,000美元。

．ZA Bank定存12個月2.01厘

ZA Bank港元定存3個月為0.51厘、4個月為0.61厘，而6及12個月息率分別為1.61厘及2.01厘；美元定存方面，4個月定存息率有3.11厘。

此外，該行設有「加息星期二」活動，用戶於每周二可領取4張存款加息券，連同基礎年利率0.1厘，最高可達9厘年利率；若用戶邀請好友完成指定操作，而好友幫手進度在周二當天達到100%，再可獲得「額外加息券」，最終加碼後可獲最高18厘息率。不過，加息券存款上限、下限、存期、利率和有效期，均以加息券上顯示內容為準，推廣期至3月31日。

聯儲局議息時間表｜美國減幾多息？

根據芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局2026年3月減息0.25厘機會率僅23.2%，維持息率不變機會率則達76.8%。到了4月，維持息率不變機會率仍有59.3%，減息0.25厘及0.5厘機會率則分別為35.4%及5.3%。

以下為聯儲局2026年議息時間表：

2026年

 1月28日
3月18日
4月29日
6月17日
7月29日
9月16日
10月28日
12月9日

↓即睇減息部署↓

