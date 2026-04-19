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定存攻略｜港元定存新客享4厘息 特選客3個月2.55厘 外幣定存優惠有8厘

投資理財
更新時間：12:00 2026-04-19 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-19 HKT

【定期存款/定存/高息定存】美國聯儲局將於下周二及周三（28至29日）議息，目前市場普遍預期不變，港元近期定存息率變化亦不大，主要仍是部份新客或特選客戶優惠的息率較高，其中WeLab新客最高可享4厘，現有特選客戶承造3個月定存亦有2.55厘。各銀行現有客戶之中，平安數字銀行港元定存12個月增至2.7厘；富融銀行亦提供7天8.8厘及18個月的2.8厘優惠。另一方面，富邦銀行、華僑銀行及WeLab Bank亦有提供一些外幣定存優惠，其中富邦澳元定存3、6及12個月均為4.4厘；華僑銀行更推澳元及英鎊2星期8厘息優惠。

定期存款利率比較｜哪間銀行定存利息高？

．中銀香港新客最高4.8厘

中銀香港設有「手機開戶高息定存賞」，於6月30日前，全新客戶透過手機銀行應用程式輸入指定推廣碼「BBANEWHKD」開戶，可享港元1個月定存4.8厘，起存額1萬至10萬元，但要留意不適用於分行「二維碼開戶」服務。

此外，該行一般3個月定存息率2.1厘，6個月則為1.9厘，起存額1萬元，需透過網上理財或手機銀行開立，除了適用於私人財富、中銀理財客戶外，亦適用於智盈理財、自在理財及其他個人客戶。

美元定期存款方面，私人財富及中銀理財客戶可享3個月定存息率3厘，6個月定存則為2.9厘；若為智盈理財、自在理財及其他個人客戶，息率低0.2厘，起存額為1,000美元。

一周高息定存
一周高息定存

．WeLab新客可享4厘優惠

WeLab Bank設有新客優惠，利用推薦碼「WL5000」開戶後，14日內開立1個月港元定存，可享4厘息率，適用本金為8萬及20萬元；若同時開立8萬元及20萬元兩筆定存，總利息達920元。推廣期至4月30日。

現有客戶方面，港元定存3個月定存息率為2.2厘，6個月期升至2.4厘；7個月及12個月分別均為2.42厘；此外，該行提供18及24個月超長期定存，息率均為2.25厘，起存額為10元至25元。若為特選客戶，3個月定存息率更達2.55厘。

美元定存方面，1個月為3厘，3、6及12個月分別為3.38厘、3.38厘及3.3厘，起存額10美元。若為特選客戶，6個月定存息率更達3.6厘。

此外，該行推出澳元定存快閃優惠，3個月及6個月期息率分別為3.3厘及3.61厘，起存額為10澳元。

．南商新客最高3.08厘

南洋商業銀行港元定存3個月息率2.2厘，起存額100萬元，但需為特選理財客戶；若為一般理財客戶，息率為2.15厘。至於6及12個月最高息率則為2.4厘及2.3厘，同樣屬特選理財客戶優惠；若為一般理財客戶，息率為2.35厘及2.25厘。其他客戶方面，3個月最高2.1厘，6及12個月息率則為2.3厘及2.2厘，起存額10萬元。

此外，該行設有「遙距開戶賞」，新客戶經個人網上銀行或個人手機銀行開立港元1個月定存，可享3.08厘優惠，起存額為1萬元，累計存款本金最高15萬元，推廣期至4月30日。

若為美元定存的話，特選理財客戶3個月最高3.55厘，6個月及12個月分別為3.5厘及3.25厘；若為一般客戶，3、6、12個月期分別為3.45厘、3.4厘及3.15厘，起存額為等值10萬港元。

．工銀亞洲新客最高2.88厘

工銀亞洲推出新客戶手機銀行「e開戶」定存3個月2.88厘優惠，存款額為1,000元至10萬元，推廣期至6月30日。至於該行全新工銀財富客戶，若以300萬元或以上到分行開立3個月港元定存，最高息率2.45厘；若為全新理財金、理財e時代或綜合客戶，3個月最高2.4厘，起存額10萬元或以上。

此外，現有工銀財富客戶，以全新資金到分行開立港元定存，98天及188天均為2.38厘，存款額需300萬元或以上；若為工銀財富或理財金賬戶，98天及188天為2.33厘，存款額需80萬元或以上；若為零售銀行個人客戶，存款額為5萬元以上，98天及188天均為2.28厘。

美元定存方面，該行98天或188天最高3.7厘及3.65厘，起存額10萬美元或以上；若起存額15,000美元或以上，息率分別降至3.65厘及3.6厘。

．富融推18個月2.8厘快閃優惠

富融銀行（Fusion Bank）現有客戶3個月港元定存息率2.2厘；6個月及12個月定存息率則為2.3厘及2.7厘，起存額為1元。美元定存方面，該行3個月息率為3.5厘，6及12個月息率均為3.7厘。

此外，該行在「快閃星期一」活動推出年利率高達25厘港元定存優惠。該行新客戶於5月3日前用邀請碼「FLASH2026」開戶，並存入新資金，可於星期一搶25厘的14天港元定存優惠，名額1,000份；每份額度為5萬元，每位客戶限搶一份。同時，該行亦提供7天8.8厘及18個月的2.8厘優惠，名額分別有100份及2,000份，每份額度為1萬元及5萬元，每位客戶可搶1份及60份，適用於新客戶及現有客戶。

．平安數字銀行12個月增至2.7厘

平安數字銀行繼續推出港元新資金定存優惠，惟部份息率稍降，3個月降至2.5厘，6個月降至2.6厘，12個月則增至2.7厘，存款要求為100元至100萬元新資金，惟額度有限，額滿即止，推廣期至4月30日。美元定存方面，該行3、6及12個月息率劃一為2.7厘。

新客優惠方面，在4月30日前，現有客戶推薦好友成功開戶並開立10,000元或以上定期存款，即賞500元；每位推薦人於活動期內累計獎賞上限為10,000元，即最多20位成功推薦。在推廣期間，推薦最多新客戶的首3名推薦人，分別可額外獲得2,888港元、1,888港元及888港元現金賞；換言之，推薦人最高合共可賺12,888港元獎賞。至於被推薦人成功開戶後，首30個曆日內，首5萬港元存款可享8厘活期存款年利率。

此外，該行推出限時外幣兌換定存優惠，由即日起至4月30日，客戶在定期存款頁面，開立7日外幣兌換美元定存，最高享15.2厘息率；14日外幣兌換美元定存最高9.3厘；1個月外幣兌換美元定存最高6.4厘；以及3個月外幣兌換美元定存最高4.4厘。

．天星銀行12個月降至2.65厘

天星銀行部份港元定存息率微降，3個月為2.1厘，4個月2.2厘、6個月2.35厘，9個月及12個月則分別為2.45厘及2.65厘，起存額為1,000元。美元定存方面，該行3個月及4個月均為3.6厘，6個月、9個月及12個月均為3.7厘。

．華僑銀行12個月2.52厘

華僑銀行1個月及3個月港元定存分別為1.85厘及2.2厘，6及12個月定存為2.45厘及2.52厘，適用於宏富理財客戶，起存額10萬元新資金；若為一般個人客戶，則起存額需50萬元新資金。至於美元定存，3個月及6個月分別3.6厘及3.55厘，12個月則為3.38厘，起存額為等值10萬港元新資金，適用於宏富理財客戶及個人客戶。

此外，該行推出澳元及英鎊2星期8厘息定存優惠，基本交易條件為進行外幣兌換2,000澳元至35萬澳元或1,000英鎊至20萬英鎊，並設立相關定存。推廣期至4月30日。

．富邦銀行12個月2.5厘

富邦銀行3個月、4個月及6個月港元定存息率均為2.35厘，1個月及2個月分別為1.95及2.05厘，12個月則為2.5厘，起存額50萬元，不論新舊資金，需經Fubon+手機應用程式申請。

至於該行3個月美元定存息率為3.75厘，1個月及2個月分別為3.5厘及3.65厘，4個月、6個月及12個月則為3.65厘、3.65厘及3.5厘，起存額為65,000美元或以上。

此外，該行近日推出美元及澳元新資金定存快閃優惠，其中美元3個月最高3.85厘，起存額為12.8萬美元或以上新資金；而澳元3、6及12個月定存息率均為4.4厘，起存額為10萬澳元或以上新資金。上述兩者均需於分行或手機應用程式辦理。

．螞蟻銀行12個月2.5厘

螞蟻銀行港元3個月定存1.8厘，6個月2.2厘，9個月及12個月則為2.3厘及2.5厘，起存額為1元新資金。此外，該行提供18個月及24個月港元定存，息率均為2.3厘。美元定存方面，1、3、6、9及12個月息率一律為3厘。

．信銀國際12個月2.4厘

中信銀行（國際）新舊客戶經「inMotion動感銀行」開立港元定存，3個月期息率2.25厘，6個月及12個月分別為2.28厘及2.4厘，起存額為10萬元新資金；若起存額為1萬元新資金，3、6及12個月息率，則分別為2.2厘、2.23厘及2.35厘。美元定存方面，3個月及6個月期息率3.65厘及3.6厘，12個月則為3.4厘，起存額為1萬美元新資金。

．大新6個月最高2.4厘

大新銀行VIP客戶3個月港元定存息率2.2厘，6個月期為2.4厘，12個月期為2.1厘，起存額需20萬元；一般客戶方面，3個月及6個月期最高2.1厘及2.3厘，12個月則為2厘，但起存額需100萬元；若起存額20萬元至100萬元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客戶3個月及6個月最高3.5厘及3.4厘，12個月亦有3.4厘，起存額為等值港元100萬或以上；一般客戶方面，3個月及6個月期最高3.2厘及3.1厘，12個月為3.1厘，起存額亦需等值100萬港元。

．星展4個月最高2.4厘

星展銀行網上3個月期港元定存息率2.1厘，6個月及12個月為1.95厘，起存額為5萬元以上，適用於星展豐盛理財及私人客戶，以及一般星展客戶。美元定存方面，該行網上3個月期定存息率為3.3厘，6個月及12個月分別為3.1厘及2.7厘。

此外，該行推出了一項特選個人客戶網上新資金定期存款優惠，推廣期至4月30日，合資格客戶需事先登記，並以新資金開立合計50萬港元或65,000美元或以上定存，可獲額外年利率獎賞，其中港元定存4個月及6個月最高2.4厘，美元定存4個月及6個月最高3.5厘。

．花旗銀行3個月2.3厘

花旗銀行1個月港元定存息率2厘，2個月及3個月分別為1.73及2.3厘，6及12個月分別為1.87及1.79厘，不設最高或最低存款額限制。美元定存方面，1個月及2個月為3.06厘，3、6及12個月分別為3.06厘、3.06厘及3.02厘。惟以上年利率僅為參考，每日或有浮動。

．大眾銀行12個月降至2.3厘

大眾銀行港元定存3個月回升至2.25厘，6個月為2.25厘，12個月期則降至2.3厘，起存額為50萬元，適用於新舊資金，並需以電子銀行辦理。若起存額為10萬至50萬元以下，3個月及6個月為2.2厘，12個月息率為2.25厘；起存額為1萬至10萬元以下的話，3個月、6個月及12個月則分別為2.15厘、2.15厘及2.2厘。

．Mox定存12個月2.3厘

Mox Bank港元定存3個月及6個月息率分別為2.1及2.2厘，12個月2.3厘，起存額最低1元。此外，該行為市場上罕有提供36個月及48個月港元定存的銀行，息率均為2.3厘。美元定存方面，該行1個月及2個月定存息率為3.3厘，3個月、6個月及12個月均為3.4厘。

新客優惠方面，由即日起至4月24日，用邀請碼「MOXDEPO」開戶，並在開戶後7天內存入資金到港元定存戶口，維持25萬元或以上30天，即可賺取2,500元現金獎賞；若以此計算，即變相1個月可享約12厘息率。

．集友銀行3及4個月2.25厘

集友銀行3個月及4個月為2.25厘，6個月港元定存為2.2厘，12個月則為2厘，起存額為100萬至5,000萬元新資金；若起存額為20萬至100萬元以下，3、4、6及12個月定存息率，分別為2.1厘、2.1厘、2.05厘及1.8厘，上述優惠只適用於分行。

美元定存方面，3、6及12個月定存息率分別為3.6厘、3.5厘及3厘，起存額為12.5萬至1,000萬美元新資金；若起存額為3萬至12.5萬美元，3、6及12個月定存息率，分別為3.3厘、3.2厘及2.75厘，同樣只適用於分行。

．建行亞洲3個月2.2厘

建行亞洲客戶以合資格新資金開立3個月定存，息率回升至2.2厘，起存額需100萬元或以上。美元定存方面，3個月息率為3.6厘，起存額需10萬美元或以上。

此外，該行全新「智選理財」客戶可享3個月5.88厘港元定存優惠，以本金5萬元計，到期後可獲741元利息，優惠期至6月30日。至於新客戶開立「貴賓理財」帳戶，以100萬至250萬元開立3個月港元定存，當中首20%資金年利率為6.88厘，其餘80%資金需以另一定期存款利率作計算，優惠期同樣至6月30日。

．滙豐定存3個月2.2厘

滙豐3個月港元定存息率2.2厘，6個月則為2厘，適用於理財客戶、HSBC One及其他客戶，起存額為1萬元新資金。美元定存方面，滙豐理財客戶3個月及6個月期美元定存息率分別為3.2厘及3.1厘，12個月期則為3厘；HSBC One及其他客戶則分別有3厘、2.9厘及2.8厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

此外，滙豐繼續提供1個月港元定存最高10厘的優惠，起存額為10,000元，但需要加入「交易薈」，並每月至少需完成一項交易。值得留意的是，若每月交易金額越多，經紀佣金將越少、10厘息定存上限亦會越高，其中每月交易金額要求由1元至4,000萬元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限則由1萬元至最高400萬元。

．東亞銀行6個月2.2厘

東亞銀行網上3個月及6個月港元定存息率為2厘及2.2厘，起存額1萬元新資金，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；而至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則為1.95厘及2.15厘。12個月期方面，顯卓私人理財或顯卓理財客戶最高2.3厘，至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則為2.25厘。

美元定存方面，3個月及6個月分別為3.4及3.2厘，12個月則為2.9厘，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；若為至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口，3、6及12個月息率分別為3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存額需為1,000美元或以上。

．渣打定存3個月2.1厘

渣打銀行一般3個月定存息率2.1厘，6個月1.95厘，12個月則為1.95厘，起存額為1萬元新資金。至於該行美元定存3個月及6個月期為3厘及3.1厘，12個月則為2.7厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

此外，該行推出「高息馬拉松活期存款」優惠，由即日起至5月2日，以開戶當日至8月3日可享高息活期存款年利率，按每階段遞增，有港元、美元可供選擇。其中首階段由開戶日至5月31日，港元有2.1厘、美元為3厘；次階段由6月1日至7月1日，港元有2.3厘、美元為3.1厘；第三階段由7月2日至8月3日，港元有2.4厘、美元為3.3厘；最低存款金額為1萬港元或2,000美元。

．恒生定存3個月2厘

恒生銀行3個月及6個月港元定存息率分別為2及1.9厘，需透過網上理財開立，適用於優越私人理財、優越理財、優進理財或綜合戶口，起存額同為1萬元新資金。至於該行美元定期存款3個月及6個月期，息率分別為3.3厘及3.2厘，起存額美元2,000或以上。

．Livi Bank定存3個月2厘

Livi Bank港元定存息率3個月、4個月及6個月回升至2.2厘，9個月及12個月均為2厘，起存額5萬元或以上；若起存額為500至5萬元以下，3個月及4個月分別為1.1及1.2厘 、6個月及9個月1.3厘，12個月則為1.6厘。美元定存方面，3、6及12個月息率分別為3.5厘、3.3厘及3.2厘。

聯儲局議息時間表｜美國減幾多息？

根據芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局2026年4月減息0.25厘機會率僅2.1%，維持息率不變機會率為97.9%。

以下為聯儲局2026年議息時間表：

2026年

 1月28日
3月18日
4月29日
6月17日
7月29日
9月16日
10月28日
12月9日

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