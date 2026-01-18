Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

定存攻略｜恒生退市可考慮高息定存 3個月最高3厘 一間逆市上調12個月期息率

投資理財
更新時間：12:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-18 HKT

【定期存款/定存/高息定存】踏入2026年，不少銀行已下調港元定存息率，但始終是市場上最穩陣收息之選。恒生銀行股票上周已過了最後交易日，將於1月27日除牌，仍持股股東將在2月4日前收到每股155元退款，部份已提早套現股東可考慮分批再作股票投資之餘，亦可先行承造定存收息，再慢慢選擇其他投資。值得留意的是，PAObank近日再推定存優惠，3個月港元定存息率可達3厘，上限100萬港元；6個月及12個月期定存方面，天星銀行逆市上調至2.8厘及2.9厘。此外，富邦銀行3個月、4個月及6個月港元定存息率均為2.8厘，同樣是市場上較高息選擇。

相關文章：恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股

定期存款利率比較｜哪間銀行定存利息高？

．PAObank推3厘港元定存優惠

PAObank近日再推定存優惠，在本月底前，以外幣兌換美元可獲7天12.5厘定存息率，同時將3個月港元定存利率上調至3厘，起存額100港元新資金，上限100萬元，即優惠存款最高可獲7,500元利息。至於目前6個月及12個月港元定存息率為2.7厘及2.6厘，起存額為100元，且不限新舊資金；美元定存方面，該行3、6及12個月息率劃一為2.9厘。

相關文章：PAObank推美元定存7日12.5厘 港元定存3個月有3厘

此外，該行全新個人客戶開戶可獲高息優惠，由即日起至1月31日，合資格個人客戶開立PAObank個人儲蓄戶口，並敘造1個月港元定存，首5萬元可享16厘高息優惠。

同時，現有客戶在1月31日前給予親友推薦碼，被推薦人成功開立全新個人戶口，首5萬元定存即享1個月18厘優惠，即速賺750元。另外，被推薦人成功開戶並敍造5萬元或以上定期存款，推薦人亦可即獲500元現金獎賞，上限5,000元現金獎賞，而活動期間推薦最多新客戶的首三名推薦人，更可分別額外獲得3,000元、2,000元及1,000元現金獎賞。

一周高息定存
一周高息定存

．Mox定存36個月有3厘

Mox Bank的3個月及6個月港元定存息率維持2.4厘，12個月則為2.6厘，起存額最低1元。此外，該行為市場上罕有提供36個月及48個月港元定存的銀行，息率分別為3厘及2.9厘。

美元定存方面，該行1個月、2個月及3個月期息率均為3.3厘，6及12個月則分別為3.25厘及3.1厘。

．天星銀行12個月上調至2.9厘

天星銀行3個月、4個月及6個月港元定存息率均見上調，分別為2.65厘、2.7厘及2.8厘，9個月及12個月則分別為2.8及2.9厘，起存額為1,000元。美元定存方面，該行3個月及4個月均為3.05厘，6個月及9個月亦為3.05厘，12個月則為3.1厘。

．華僑銀行新年優惠最高2.88厘

OCBC華僑銀行推出「新年定期存款優惠」，以象徵幸運的「8」字為主題，帶來多款定存選擇，惟優惠名額有限，先到先得。港元定存之中，38日存款期最高2.6厘，起存額88.8萬元；28.8萬或以上為2.38厘；8.8萬或以上為2.18厘。88日存款期方面，起存額達8.8萬或以上為2.28厘；28.8萬或以上為2.38厘；88.8萬或以上為2.8厘；而288.8萬或以上更有2.88厘。

188日存款期方面，存額達8.8萬或以上為2.38厘；28.8萬或以上為2.5厘；88.8萬或以上為2.68厘；而288.8萬或以上則有2.88厘。388日存款期方面，存額達8.8萬或以上為2.18厘；28.8萬或以上為2.28厘；88.8萬或以上為2.5厘。

美元定存之中，38日存款期最高3.38厘，起存額18萬美元；3.8萬或以上則為3.28厘。88日存款期方面，息率最高3.8厘，起存額18萬美元；3.8萬或以上則為3.38厘。188日存款期方面，存額達18萬美元或以上為3.6厘；3.8萬或以上則為3.5厘。388日存款期方面，存額達18萬美元或以上為3.38厘；3.8萬或以上亦同樣是3.38厘。

以上優惠至1月31日，適用於零售銀行宏富理財客戶；若非宏富理財客戶，其香港身份證號碼、護照號碼或出生日期含有數字「8」的客戶，亦可適用。

．富邦3、4及6個月2.8厘

富邦銀行3個月、4個月及6個月港元定存息率為2.8厘，1個月、2個月為2.5厘，12個月則為2.6厘，起存額50萬元，不論新舊資金，需經Fubon+手機應用程式申請。

至於該行3個月美元定存息率為3.7厘，1個月及2個月分別為3.5厘及3.65厘，4個月、6個月及12個月則為3.7厘、3.65厘及3.5厘，起存額為65,000美元或以上。

．工銀亞洲98天降至2.75厘

在工銀亞洲開立或持有工銀財富或理財金賬戶，並以全新資金到分行開立港元定存，98天降至2.75厘，188天維持2.5厘，存款額需80萬元或以上；若為零售銀行個人客戶，存款額為5萬元以上，98天及188天分別為2.7厘及2.45厘。美元定存方面，該行98天或188天最高3.45厘及3.4厘，起存額10萬美元或以上；若起存額15,000美元或以上，息率分別降至3.4厘及3.35厘。

此外，該行全新工銀財富客戶，若以300萬元或以上到分行開立3個月港元定存，最高息率降至2.8厘；至於全新理財金、理財e時代或綜合客戶，3個月最高2.75厘，起存額為10萬元或以上。

．信銀國際3個月降至2.7厘

中信銀行（國際）新舊客戶經「inMotion動感銀行」開立港元定存新資金，3個月期息率降至2.7厘，6個月及12個月分別為2.4厘及1.8厘，起存額為10萬元新資金。若起存額為1萬元，3、6及12個月息率，則分別為2.65厘、2.3厘及1.75厘。

美元定存方面，3個月及6個月期息率最高3.45厘及3.35厘，12個月則為3.15厘，起存額為1萬美元新資金。

．集友銀行3個月降至2.6厘

集友銀行3個月港元定存2.6厘，4個月為2.5厘，6個月及12個月則為2.45厘及2厘，起存額為100萬至5,000萬元新資金；若起存額為20萬至100萬元以下，3、4、6及12個月定存息率，分別為2.4厘、2.3厘、2.15厘及1.8厘，上述優惠只適用於分行。

美元定存方面，3、6及12個月定存息率分別為3.55厘、3.25厘及2.75厘，起存額為12.5萬至1,000萬美元新資金；若起存額為3萬至12.5萬美元，3、6及12個月定存息率，分別為3.2厘、3.05厘及2.65厘，同樣只適用於分行。

．建行亞洲3個月降至2.6厘

建行亞洲客戶以合資格新資金開立3個月定存，息率降至2.6厘，起存額需100萬元或以上。美元定存方面，3個月息率為3.5厘，起存額需10萬美元或以上。

至於新客戶開立「貴賓理財」帳戶，以100萬至250萬元開立3個月港元定存，當中首20%資金年利率為6.88厘，其餘80%資金需以另一定期存款利率作計算，優惠期至3月31日。

此外，該行全新合資格客戶透過｢e賬戶服務｣開戶，可享200元人民幣現金獎賞，若同時開立證券戶口，可以10萬元承做12厘的港元1個月定存，或以10萬元承做5.88厘的港元3個月定存；若僅開立一般儲蓄或支票戶口，則只可以5萬元承做12厘的港元1個月定存，或以5萬元承做5.88厘的港元3個月定存。優惠期至3月31日。

．大眾銀行3個月上調至2.5厘

大眾銀行港元定存3個月上調至2.5厘，6個月為2.45厘，12個月期則為2.3厘，起存額為50萬元，適用於新舊資金，並需以電子銀行辦理。若起存額為10萬至50萬元以下，3個月及6個月分別為2.45厘及2.4厘，12個月息率為2.25厘；起存額為1萬至10萬元以下的話，3個月、6個月及12個月則分別為2.4厘、2.35厘及2.2厘。

．花旗銀行1及3個月2.5厘

花旗銀行現有客戶1個月港元定存2.5厘，不設最高或最低存款額限制，2、3、6及12個月期息率分別為1.7、2.5、1.82及1.75厘。美元定存方面，1個月期最高3.08厘，2、3、6及12個月期息率分別為3.07厘、3.06厘、3厘及2.84厘。惟以上年利率僅為參考，每日或有浮動。

．大新3個月定存2.5厘

大新銀行VIP客戶3個月及6個月港元定存息率分別2.5厘及2.4厘，12個月期為2.2厘，起存額需20萬元；一般客戶方面，3個月及6個月期最高2.4厘及2.3厘，12個月則為2.1厘，但起存額需100萬元；若起存額20萬元至100萬元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客戶3個月及6個月最高3.4厘及3.3厘，12個月為3.2厘，起存額為等值港元100萬或以上；一般客戶方面，3個月及6個月期最高3.1厘及3厘，12個月為2.9厘，起存額亦需100萬元。

．南商3個月定存2.5厘

南洋商業銀行港元定存3個月息率最高2.5厘，起存額100萬元，但需為特選理財客戶；若為一般理財客戶，息率為2.4厘。至於6及12個月最高息率則為2.4厘及2.3厘，同樣屬特選理財客戶優惠；若為一般理財客戶，息率為2.3厘及2.2厘。其他客戶方面，3個月最高2.3厘，起存額10萬元，6及12個月息率則為2.2厘及2.1厘。

若為美元定存的話，特選理財客戶3個月最高3.55厘，6個月及12個月分別為3.5厘及3.25厘；若為一般客戶，3、6、12個月期分別為3.45厘、3.4厘及3.15厘，起存額為等值10萬港元。

．富融銀行3個月2.5厘

富融銀行（Fusion Bank）現有客戶3個月港元定存息率2.5厘；6個月及12個月定存息率則為2.4厘，起存額為1元。美元定存方面，該行3、6及12個月息率，分別為3.5厘、3.4厘及3.3厘。

此外，該行富融銀行（Fusion Bank）在「快閃星期一」活動推出年利率高達25厘港元定存優惠。該行新客戶於2月8日前用邀請碼「FLASH2026」開戶，並存入新資金，可於星期一搶25厘的14天港元定存優惠，名額1,500份；每份額度為5萬元，每位客戶限搶一份。同時，該行亦提供1個月5厘及12個月的2.8厘優惠，名額分別有40份及1,000份，每位客戶可搶1份及60份，適用於新客戶及現有客戶。

．Livi Bank定存3個月2.5厘

Livi Bank港元定存息率3個月2.5厘，4個月維持2.5厘，6個月為2.3厘 ，9個月及12個月則為2厘，起存額5萬元或以上；若起存額為500至5萬元以下，3個月及4個月分別為1.1及1.2厘 、6個月及9個月1.3厘，12個月則為1.6厘。

美元定存方面，3、6及12個月息率分別為3.5厘、3.4厘及3.2厘。

．螞蟻銀行12個月2.5厘

螞蟻銀行港元1個月定存為2厘，3個月、6個月及9個月為2.3厘，12個月則為2.5厘，起存額為1元新資金。美元定存方面，1個月息率為3.8厘，3、6、9及12個月息率一律為3厘。

．WeLab定存3及6個月2.45厘

WeLab Bank港元定存3及6個月為2.45厘，12個月2.4厘。此外，該行提供18及24個月超長期定存，息率則為2.25厘，起存額為10元。

美元定存方面，1個月3厘年利率，3、6及12個月分別為3.3厘、3.3厘及2厘，起存額10美元。

．東亞銀行3個月2.4厘

東亞銀行網上3個月及6個月港元定存息率分別為2.4厘及2.25厘，起存額1萬元新資金，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；而至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則分別最高2.35及2.2厘。12個月期方面，顯卓私人理財或顯卓理財客戶最高2厘，至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則為1.95厘。

美元定存方面，3個月及6個月分別為3.4及3.2厘，12個月則為2.9厘，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；若為至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口，3、6及12個月息率分別為3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存額需為1,000美元或以上。

．滙豐3個月2.4厘

滙豐3個月港元定存息率2.4厘，6個月為2.1厘，適於用理財客戶、HSBC One及其他客戶，起存額為1萬元新資金。美元定存方面，滙豐理財客戶3個月及6個月期美元定存息率分別為3.3厘及3.2厘，12個月期則為3厘；HSBC One及其他客戶則分別有3.1厘、3厘及2.8厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

此外，滙豐繼續提供1個月港元定存最高10厘的優惠，起存額為10,000元，但需要加入「交易薈」，並每月至少需完成一項交易。值得留意的是，若每月交易金額越多，經紀佣金將越少、10厘息定存上限亦會越高，其中每月交易金額要求由1元至4,000萬元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限則由1萬元至最高400萬元。

．恒生3個月2.4厘

恒生銀行3個月定存息率2.4厘，6個月2.1厘，需透過網上理財開立，適用於優越私人理財、優越理財、優進理財或綜合戶口，起存額同為1萬元新資金。至於該行美元定期存款3個月及6個月期，息率分別為3.5厘及3.3厘，起存額美元2,000或以上。

．中銀3個月2.4厘

中銀香港3個月定存息率2.4厘，6個月則為2.1厘，起存額1萬元，需透過網上理財或手機銀行開立，除了適用於私人財富、中銀理財客戶外，亦適用於智盈理財、自在理財及其他個人客戶。

美元定期存款方面，私人財富及中銀理財客戶可享3個月定存息率3.3厘，6個月定存則為3.2厘；若為智盈理財、自在理財及其他個人客戶，息率低0.2厘，起存額為1,000美元。

．渣打3個月2.3厘

渣打銀行一般3個月定存息率2.3厘，6個月及12個月期分別為2.1厘及2.2厘，起存額為1萬元新資金。至於該行美元定存3個月及6個月期為3.2厘，12個月則為2.9厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

．ZA Bank定存12個月2.01厘

ZA Bank港元定存3個月為0.51厘、4個月為0.61厘，而6及12個月息率分別為1.61厘及2.01厘；美元定存方面，4個月定存息率有3.11厘。

此外，該行設有「加息星期二」活動，用戶於每周二可領取4張存款加息券，連同基礎年利率0.1厘，最高可達9厘年利率；若用戶邀請好友完成指定操作，而好友幫手進度在周二當天達到100%，再可獲得「額外加息券」，最終加碼後可獲最高18厘息率。不過，加息券存款上限、下限、存期、利率和有效期，均以加息券上顯示內容為準，推廣期至3月31日。

聯儲局議息時間表｜美國減幾多息？

根據芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局2026年1月減息0.25厘機會率僅4.4%，維持息率不變機會率則達95.6%。

以下為聯儲局2026年議息時間表：

2026年

 1月28日
3月18日
4月29日
6月17日
7月29日
9月16日
10月28日
12月9日

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
01:04
渣打馬拉松2026．持續更新︱田總總結賽事：截至11時共30位跑手送院 1517人需接受治療 有跑手休克
社會
1小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
22小時前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
16小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
21小時前
渣打馬拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人嚴重
01:04
渣打馬拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人嚴重
突發
2小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
17小時前
01:39
渣打馬拉松2026｜周潤發跑10K兩個鐘衝線 參賽「志在同觀眾打招呼 」：最緊要享受過程！
社會
3小時前
渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢
00:11
渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢
影視圈
5小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
20小時前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
2026-01-16 18:19 HKT